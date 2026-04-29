Общинските съветници от "Независими за Пловдив" внесоха официално питане до кмета на Община Пловдив във връзка със сериозен риск от прекъсване на социалната услуга "Топъл обяд", насочена към най-уязвимите жители на града.

Повод за питането са изтичащите договори по действащата услуга и забавянето на новата обществена поръчка, срещу която са подадени жалби в Комисията за защита на конкуренцията, съобщиха от групата за Plovdiv24.bg. Според съветниците, правните спорове около процедурата създават реална опасност от прекъсване на услугата, финансирана по Програма "Храни и основно материално подпомагане 2021–2027".

"Не можем да си позволим дори ден прекъсване на тази услуга. За много хора това е единственото топло хранене за деня. Очакваме от администрацията ясни решения и навременни действия, за да не бъдат поставени в риск най-уязвимите пловдивчани", заяви Димитър Арнаудов, общински съветник от "Независими за Пловдив".

В питането си съветниците поставят конкретни въпроси относно предприетите действия от страна на общината за гарантиране на непрекъснатостта на услугата, възможностите за временно удължаване на договорите или прилагане на извънредни процедури, както и актуалния етап и сроковете за приключване на обществената поръчка.

Допълнително се изисква информация за риска от загуба на европейско финансиране, както и за мерките, които ще бъдат предприети за защита на потребителите при евентуално прекъсване. Поставен е и въпросът за крайния срок на действащите договори и възможността проектът да бъде продължен без прекъсване.

От "Независими за Пловдив" подчертават, че осигуряването на "Топъл обяд" е жизненоважна социална услуга и призовават за спешни и отговорни действия от страна на общинската администрация.