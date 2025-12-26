ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив: Апетитен парцел на "Гладстон" е обявен за продан
Общо 226 кв. м. с прокарана вода и електричество, но без строеж са обект на продажбата, която е втора по ред.
Цената, за която е обявата, е на стойност 116 000 лева. Върху имота има наложени възбрани и тежести, а продажбата е в следствие на изпълнително дело и задължения на собствениците. Имотът може да се огледа предварително, а задатъкът е 10 % от цената на имота.
