В Пловдив: Апетитен парцел на "Гладстон" е обявен за продан
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:55Коментари (0)101
Апетитен парцел в центъра на Пловдив на ул. “Гладстон" 60 е даден за продан от ЧСИ Мариана Обретенова, информира Plovdiv24.bg. Обявата за продажбата е публикувана в сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители и е с период от 19 декември до 19 януари 2026 година. Очаква се на другия ден да бъде обявен новият собственик, ако има такъв.

Общо 226 кв. м. с прокарана вода и електричество, но без строеж са обект на продажбата, която е втора по ред.

Цената, за която е обявата, е на стойност 116 000 лева. Върху имота има наложени възбрани и тежести, а продажбата е в следствие на изпълнително дело и задължения на собствениците. Имотът може да се огледа предварително, а задатъкът е 10 % от цената на имота.







