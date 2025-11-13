ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Община Пловдив се проведе работна среща по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Кметът Костадин Димитров подчерта значението на програмата за бъдещето на Пловдив.
"Програмата за саниране е от изключително голяма важност за Пловдив. Имал съм възможността да разговарям с граждани, чиито сгради са обновени, и ефектът е осезаем – както по отношение на енергийната ефективност, така и на естетичния облик и подобряването на качеството на живот на гражданите. Благодаря на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепата, както и на районните кметове за успешната реализация на обектите“, заяви Костадин Димитров в началото на срещата.
Заместник-министърът Дора Янкова подчерта, че срещите в страната целят да се дискутират конкретните предизвикателства, с които се сблъскват общините при изпълнението на програмата, за да може Министерството да оказва навременна подкрепа.
"Това са големи и важни политики, които не само променят облика на градовете, но и реално повишават стандарта на живот на хората. Европейският съюз и България имат обща мисия – да изграждаме по-зелени, по-устойчиви и енергийно ефективни общности. Нашата страна е активен участник в европейския преход към зелена икономика и успешното изпълнение на тази програма е важна стъпка към осъществяване на редица европейски приоритети и ангажименти,“ отбеляза Янкова.
След изказването си зам.-министърът покани присъстващите представители на различни общини да споделят своя опит – как върви реализацията на проектите на терен, какви добри практики са установени и с какви трудности се сблъскват.
