|В Кючука започнаха да изхвърлят боклуците си върху автомобили
Дали причината е неправилно паркиране, или нещо друго - можем само да гадаем. Но грозната гледка е факт:
"Здравейте. Тази вечер заварих тези два автомобила по този начин. Мястото е бул."Макесония" 46, в локалното, пред аптека Soler. Преди 2 седмици и моят автомобил беше с торба боклук отгоре.
Предполагам в аптеката има камери и записите могат да бъдат изискани. Ако някой знае кой индивид прави тези мизерии може да сподели с мен. Предполагаме, че живее в района".
