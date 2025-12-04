© Фейсбук виж галерията Боклуци, захвърлени върху паркирали автомобили - такава гледка става все по-често срещано явление в южните части на Пловдив, а и не само. За пореден такъв случай съобщава пловдивчанин в социалната мрежа Фейсбук.



Дали причината е неправилно паркиране, или нещо друго - можем само да гадаем. Но грозната гледка е факт:



"Здравейте. Тази вечер заварих тези два автомобила по този начин. Мястото е бул."Макесония" 46, в локалното, пред аптека Soler. Преди 2 седмици и моят автомобил беше с торба боклук отгоре.



Предполагам в аптеката има камери и записите могат да бъдат изискани. Ако някой знае кой индивид прави тези мизерии може да сподели с мен. Предполагаме, че живее в района".