Увеличават щатните бройки в общинско предприятие, информираПроектът за промяна е качен на сайта на администрацията. Причини, които налагат промяната в структурата на ОП "Младежки център Пловдив“ е управлението и стопанисването на общински плувен комплекс "Младост“, спортен комплекс "Дунав“ и детска железница "Знаме на мира“, а не само сградата на центъра и спортната база до Гребната база.В момента общата численост на персонала е 52,5 щатни бройки. С оглед на разширения обхват на дейностите на предприятието се предлага увеличаване на персонала с 2 щатни бройки – счетоводител и експерт за подпомагане на административната дейност, като общата численост на предприятието стане 54,5 щатни бройки.В срок от 30 дни от публикуването на документа Община Пловдив предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: info@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1.