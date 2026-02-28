Сподели close
Увеличават щатните бройки в общинско предприятие, информира Plovdiv24.bg. Проектът за промяна е качен на сайта на администрацията. Причини, които налагат промяната в структурата на ОП "Младежки център Пловдив“ е управлението и стопанисването на общински плувен комплекс "Младост“, спортен комплекс "Дунав“ и детска железница "Знаме на мира“, а не само сградата на центъра и спортната база до Гребната база. 

В момента общата численост на персонала е 52,5 щатни бройки. С оглед на разширения обхват на дейностите на предприятието се предлага увеличаване на персонала с 2 щатни бройки – счетоводител и експерт за подпомагане на административната дейност, като общата численост на предприятието стане 54,5 щатни бройки. 

В срок от 30 дни от публикуването на документа Община Пловдив предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: info@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1.