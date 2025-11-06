ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръган с нож!
"Когато дойде, мислехме, че е бил наръган с нож или е получил перфорация на червата", разказа д-р Иванов. Не е имал отклонения в лабораторните показатели.
Рутината на д-р Иванов му подсказва, че пациентът е за спешна оперативна интервенция, тъй като животът му е в голяма опасност.
По време на операцията се установява усукано дебело черво на 720 градуса. Операцията продължила 2 часа, като медиците са се справили блестящо в тежката ситуация.
Случаите на усукване на червото до 360 градуса са редки, а до 720 градуса са единични, описани в световната практика и литература. След претърпяната хирургическа интервенция пациентът се възстановява успешно, вече е изписан от болницата и се прибрал в дома си в Пловдив.
Факторите, които довеждат до подобни ситуации, са много, като водещи са тежки травми, или карциномни процеси, които не са констатирани при оперирания пловдивчанин.
Д-р Иванов е дългогодишен преподавател в УМБАЛ "Св. Георги", а сега работи в УМБАЛ "Пловдив". Оперира в Отделение по хирургия на "УМБАЛ-Пловдив", а сформираният от него екип включва млади и способни медици.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Мъж е ранен пред заведение в Пловдив
12:12 / 06.11.2025
Приеха пагубни за Пловдив законови промени, предложени от Цвета К...
12:21 / 06.11.2025
Майката на убития Митко: Това е отчаян ход!
11:06 / 06.11.2025
Район "Южен" с нова придобивка
11:34 / 06.11.2025
ФК "Марица" ще кандидатства за обновяване на базата
10:46 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS