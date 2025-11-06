Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръган с нож!

© Д-р Иван Иванов Екип хирурзи от УМБАЛ "Пловдив", ръководени от д-р Иван Иванов, спасиха мъж с много рядко срещано усукване на дебелото черво, съобщиха от здравното заведение. 49-годишният пациент е постъпил в болницата по спешност през миналата седмица. Той се оплаквал от много силни болки в корема и деформация на същия.



"Когато дойде, мислехме, че е бил наръган с нож или е получил перфорация на червата", разказа д-р Иванов. Не е имал отклонения в лабораторните показатели.



Рутината на д-р Иванов му подсказва, че пациентът е за спешна оперативна интервенция, тъй като животът му е в голяма опасност.



По време на операцията се установява усукано дебело черво на 720 градуса. Операцията продължила 2 часа, като медиците са се справили блестящо в тежката ситуация.



Случаите на усукване на червото до 360 градуса са редки, а до 720 градуса са единични, описани в световната практика и литература. След претърпяната хирургическа интервенция пациентът се възстановява успешно, вече е изписан от болницата и се прибрал в дома си в Пловдив.



Факторите, които довеждат до подобни ситуации, са много, като водещи са тежки травми, или карциномни процеси, които не са констатирани при оперирания пловдивчанин.



Д-р Иванов е дългогодишен преподавател в УМБАЛ "Св. Георги", а сега работи в УМБАЛ "Пловдив". Оперира в Отделение по хирургия на "УМБАЛ-Пловдив", а сформираният от него екип включва млади и способни медици.