Уникална за България операция в болница в Пловдив

© В клиниката по акушерство и гинекология на болница "Селена“ е изведена до 38-ма гестационна седмица бременност, запазена с лапароскопски серклаж, поставен върху бременна матка в 12-та гестационна седмица. На бял свят се ражда доносеното бебе Елена с тегло от 3080 грама и ръст 48 см.



Това е четвърта бременност за майката. Първата завършва със спонтанен аборт в 10-та гестационна седмица. При втората, в 26-та седмица, е поставен вагинален серклаж по спешност, като опит за запазване на бременността. Следват строг постелен режим и максимална медикаментозна терапия, довели до раждане едва в 35-та седмица.



По време на третата бременност пациентката потърсила д-р Магдален Матев в болница "Селена“. Поставен е отново вагинален серклаж в 13-та седмица /ранен серклаж/, но седмица по-късно настъпват скъсяване на шийката, спонтанно отваряне на околоплодния мехур и, отново загуба на бременността.



Започват разговори за подготовка и "план за действие“ при следваща бременност включително и лапароскопски серклаж преди забременяване, но междувременно пациентката отново забременява. Това налага търсене на алтернативен вариант, който да даде шанс бременността да бъде износена до термин. Така се стига до решението за лапароскопски серклаж върху бременна матка.



"Поставил съм над 70 лапароскопски серклажа в практиката си, но всички – преди настъпване на бременност. Голямото предизвикателство за мен и пациентката, беше извършването на тази операция върху бременна матка“, коментира д-р Матев.



Интервенцията е по-сложна от стандартните техники при небременна матка: оперативното пространство е ограничено, тъканите са силно кръвоснабдени, а работата в близост до вътрешния отвор на шийката и уретера, изисква абсолютна прецизност, за да не се провокират контракции и да се съхрани нормалният кръвоток към бебето.



Операцията е извършена лапароскопски в 12-та гестационна седмица от екипа на д-р Магдален Матев, д-р Светлана Петрова, д-р Николай Неделев и анестезиолог д-р Радослав Михов. Процедурата протича без усложнения, възстановяването е бързо и леко, а ежедневието на пациентката не се променя – без допълнителни ограничения и тежки медикаменти. Ежемесечно проследяване на бременността и растежа на плода.



Бременността протича спокойно до термин. В 38-ма гестационна седмица е планирано раждане чрез Цезарово сечение, осъществено от екип в състав: д-р Магдален Матев, д-р Катя Телбийска, д-р Николай Неделев, анестезиолог д-р Радослав Михов, анестезиологична сестра Александра Димитрова и акушерка Добринка Тинтикова. Майка и дете са в отлично състояние.



По информация на лечебното заведение и след преглед на публично достъпни източници това е първият документиран в България случай на лапароскопски серклаж върху бременна матка, довел до раждане в 38-ма гестационна седмица. В международната литература се дискутират рискове от нарушен кръвоток и изоставане в растежа на плода при неправилна техника на поставяне. В този случай такива признаци не са наблюдавани, а Елена се ражда доносена и здрава.



"Това е сложна операция, изискваща много търпение, прецизност и подготовка. Най-хубавият резултат е, че майката запази нормалното си ежедневие, а бебето се роди доносено,“ коментира д-р Магдален Матев.



Болница "Селена“ напомня, че подобни случаи трябва да се поемат в центрове с опит във високорисковата бременност и минимално инвазивната хирургия, при ясен план и мултидисциплинарна работа. Всяка пациентка е различна — затова подходът винаги е персонален.