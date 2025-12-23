ЗАРЕЖДАНЕ...
|Уникална пожарна обикаля из Пловдив
Украсената пожарна е на Националния отряд за реакция при бедствие - Пловдив (НОРБ - Пловдив). Автомобилът е закупен от Австрия с дарения, предоставени на Никола Рахнев и Гората.бг, разказа за медията ни ръководителят на пловдивските доброволци Красимир Каракашев.
Това е високопроходим автомобил 4 х 4 и има резервоар за два тона вода.
Оборудван е с всички нужни агрегати и инструменти и е напълно равностоен противопожарен автомобил на държавната пожарна. С новата придобивка доброволците ще могат пълноценно да помагат в кризисни ситуации.
След Нова година ще се направи официалното представяне. А преди празничните дни екипът на НОРБ - Пловдив раздава подаръци в домовете за деца в неравностойно положение в рамките на шестото издание на благотворителната кампания "Изненада в кутия за обувки" на фондация "Дари за България". В неделния ден са занесени подаръци в Брезово и Раковски, а днес доброволците ще посетят три дома в Пловдив.
