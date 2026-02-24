Украинската общност в Пловдив отбеляза четири години от войната

© Украинската общност в Пловдив отбеляза четири години от началото на войната в Украйна с молебен за мир, поклонение в памет на загиналите деца и митинг пред катедралния храм "Успение Богородично“ в Стария град. Събитието се проведе от 18:00 часа и събра десетки украински граждани, намерили подслон в града под тепетата.



Участниците изразиха надежда за скорошен край на войната и за завръщане към нормален живот в свободна и независима държава. Те благодариха на пловдивчани за подкрепата през изминалите години и отправиха призив за съпричастност в настоящия труден момент.



Организатор на проявата е Фондация Ukraine Support & Renovation (Юкрейн съпорт енд Реновейшън).



По повод годишнината председателят на организацията в Пловдив Наталия Еллис алармира за сериозен административен проблем, засягащ около 89 хиляди украинци в България. По думите ѝ, въпреки приетите законови промени и обявеното удължаване на временната закрила, на практика издаването на нови документи е блокирано.



Причината е, че Държавна агенция за бежанците все още не е обновила софтуерната система, чрез която структурите на полицията и миграционните служби в страната издават удължените документи. По информация на организацията местните служби са готови да работят, но технически не могат да извършват подновяванията.



Според Еллис телефоните на агенцията не отговарят, а автоматичните съобщения не предоставят решение на проблема. Тя посочи, че към 24 февруари новите документи все още не се издават, докато през предходните години процесът е започвал още в средата на февруари.



Създалата се ситуация води до несигурност сред украинските граждани, като вече има случаи на работодатели, които освобождават служители поради липса на обновени документи. Макар на хартия временната закрила да е удължена с още един месец, на практика това не винаги се приема като достатъчно основание от работодатели и счетоводства.



От организацията призоваха за институционална намеса и бързо разрешаване на казуса, за да се осигури яснота и сигурност за засегнатите хора.











