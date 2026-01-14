ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
Автор: Диана Бикова 14:33Коментари (2)6293
©
Учителка по български език и литература от Хуманитарната гимназия е новият временен директор на ОУ "Д-р Петър Берон" в Пловдив. Веселина Мартинова Иванова ще управлява училището до провеждането на конкурс за титуляр на поста, предава Plovdiv24.bg

Конкурсът е в две части - по документи и интервю. Иванова е била единствен кандидат за поста и е получила повече от 25 точки на събеседването, каквото е условието за класиране. 

Припомняме, че от няколко години е в ход подмладяването на състава на директорите в училищата в Пловдив и областта. В унисон с тази стратегия се пристъпва към незабавно пенсиониране на ръководител, навършил необходимата възраст и с определения трудов стаж. Конкурсите за титуляри се организират кампанийно от МОН.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
1.Снимката е нелепа... 2. На кого е човек???
0
 
 
След като отстраниха кадърният директор Кючуков, сега една неясна в компетентността си , освен по бел, евентуално, , ще коли и беси ! Горките деца в Берон…
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Търсят се желаещи за държавна служба в ОД МВР Пловдив
14:15 / 14.01.2026
Пловдивчанин: Харесва ли ви? Това е резултатът от вашите деца - л...
13:57 / 14.01.2026
Голямата промяна в централен подлез в Пловдив е факт
15:21 / 14.01.2026
Министър Вълчев, ректори, синдикати, работодатели и студенти се с...
12:35 / 14.01.2026
Спряха автобусите от Пловдив до Стамболийски
11:42 / 14.01.2026
Дъщерята на Батаклиев стана имотен експерт: Немци си купиха апарт...
12:41 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: