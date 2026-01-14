Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив

© Учителка по български език и литература от Хуманитарната гимназия е новият временен директор на ОУ "Д-р Петър Берон" в Пловдив. Веселина Мартинова Иванова ще управлява училището до провеждането на конкурс за титуляр на поста, предава Plovdiv24.bg.



Конкурсът е в две части - по документи и интервю. Иванова е била единствен кандидат за поста и е получила повече от 25 точки на събеседването, каквото е условието за класиране.



Припомняме, че от няколко години е в ход подмладяването на състава на директорите в училищата в Пловдив и областта. В унисон с тази стратегия се пристъпва към незабавно пенсиониране на ръководител, навършил необходимата възраст и с определения трудов стаж. Конкурсите за титуляри се организират кампанийно от МОН.