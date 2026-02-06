ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учениците се връщат в клас в понеделник, 9 февруари
Няма основание за продължаване на противоепидемичните мерки, тъй като заболеваемостта спада рязко. Регистрираните случаи са 28 на 10 000 души, като най-ниска е заболеваемостта при хората над 65 година – едва 4,50 на 10 000 души. В понеделник РЗИ ще има обобщените данни от изтичащата седмица.
Здравните власти ще продължат да наблюдават обстановката и да изпращат проби в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).
Припомняме, че Областният оперативен щаб в Пловдив обяви грипна епидемия от 28.01. до 06.02. включително. По нареждане на властите учениците преминаха към онлайн обучение, а в лечебните заведения бяха въведени противоепидемични мерки - спиране на профилактични прегледи, задължителните имунизации и реимунизации, свижданията в болниците, планови операции. Ограниченията отпадат още от утре.
