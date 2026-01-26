ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Обявиха грипна епидемия в Пловдив
Както съобщихме, учениците преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Часовете за учениците от 1 до 4 клас ще са с продължителност 20 минути, от 5 до 7 клас включително - по 30 минути, от 8 до 12 клас - по 40 минути.
"Имаме достатъчно опитност още от ковид кризата и в минали епидемии. Колегите са подготвени, има достатъчно техника. Училищата ще предоставят лаптопи или таблети на децата, чиито семейства не могат сами да им осигурят" - каза представителят на РУО- Пловдив.
Към 23 януари данните в РУО сочат, че най-висок брой отсъстващи ученици има в общините Брезово, Първомай и Съединение. Рязко е скочил броят на отсъстващите учители - от 5% в петък, тази сутрин са били 25%.
Справката на РЗИ показва, че пациентите с ОРЗ и грипни симптоми са достигнали 225 на 10 000 души население в областта, което налага обявяването на противоепидемичните мерки в Пловдивска област, каза директорът на здравната инспекция д-р Аргир Аргиров. Заповедта е съгласувана с главния държавен здравен инспектор на Република България и ще бъде публикувана в сайта на РЗИ - Пловдив.
- Прекратяват се свижданията в лечебните заведения и специализираните институции за предоставяне на социални услуги;
- Прекратяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца, всички прегледи, задължителните имунизации и реимунизации;
- Да не се допуска смесване на групи и общи дейности в детските ясли и детските градини;
- Преустановяват се учебнитe занятия в присъствена форма, занимални, спортни занимания, подготвителни групи, с изключение на ученическите олимпиади по професии, а именно - на 31.01 – олимпиада по философия областен кръг и на 1.02 - състезание по химия областен кръг. Началникът на РУО и дирукторът на учебното заведение да организират мерките, като се осигури метър и половина разстояние между децата.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на директора на дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Пловдив. Заповедта подлежи на обжалване пред съда, но това не спира изпълнението й, уточни д-р Аргиров.
Здравните инспектори са в постоянна връзка с управителите на болниците в областта и събират ежедневна информация за свободните легла и наличието на медикаментите. В болницата в Раковски има 6 легла, които са заети, а в Карлово разполагат с 2 легла над определените.
Най-засегнатата група са децата от 0 до 4 години - над 780 деца са болни. Най-добре е възрастовата група 65+ години.
Подробности гледайте в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17284
|предишна страница [ 1/2881 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Подхлъзнах се и паднах, не съм си правила селфи: Как спасиха жена...
13:16 / 26.01.2026
Почина турски бизнесмен, собственик на известен магазин за месо в...
12:06 / 26.01.2026
Инцидент с пешеходец в центъра на Пловдив
11:54 / 26.01.2026
Кметът на район "Западен" сподели добра новина
11:17 / 26.01.2026
Бивш областен управител на Пловдив захапа кмета: Семейни и прияте...
12:05 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS