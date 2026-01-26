© Plovdiv24.bg виж галерията Областният оперативен щаб в Пловдив обяви грипна епидемия от 28.01. до 06.02. включително. На заседанието е направен анализ на епидемиологичната обстановка в областта с цел да се предприемат превантивни мерки, каза областният управител проф. Христина Янчева, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Както съобщихме, учениците преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Часовете за учениците от 1 до 4 клас ще са с продължителност 20 минути, от 5 до 7 клас включително - по 30 минути, от 8 до 12 клас - по 40 минути.



"Имаме достатъчно опитност още от ковид кризата и в минали епидемии. Колегите са подготвени, има достатъчно техника. Училищата ще предоставят лаптопи или таблети на децата, чиито семейства не могат сами да им осигурят" - каза представителят на РУО- Пловдив.



Към 23 януари данните в РУО сочат, че най-висок брой отсъстващи ученици има в общините Брезово, Първомай и Съединение. Рязко е скочил броят на отсъстващите учители - от 5% в петък, тази сутрин са били 25%.



Справката на РЗИ показва, че пациентите с ОРЗ и грипни симптоми са достигнали 225 на 10 000 души население в областта, което налага обявяването на противоепидемичните мерки в Пловдивска област, каза директорът на здравната инспекция д-р Аргир Аргиров. Заповедта е съгласувана с главния държавен здравен инспектор на Република България и ще бъде публикувана в сайта на РЗИ - Пловдив.



- Прекратяват се свижданията в лечебните заведения и специализираните институции за предоставяне на социални услуги;



- Прекратяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца, всички прегледи, задължителните имунизации и реимунизации;



- Да не се допуска смесване на групи и общи дейности в детските ясли и детските градини;



- Преустановяват се учебнитe занятия в присъствена форма, занимални, спортни занимания, подготвителни групи, с изключение на ученическите олимпиади по професии, а именно - на 31.01 – олимпиада по философия областен кръг и на 1.02 - състезание по химия областен кръг. Началникът на РУО и дирукторът на учебното заведение да организират мерките, като се осигури метър и половина разстояние между децата.



Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на директора на дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Пловдив. Заповедта подлежи на обжалване пред съда, но това не спира изпълнението й, уточни д-р Аргиров.



Здравните инспектори са в постоянна връзка с управителите на болниците в областта и събират ежедневна информация за свободните легла и наличието на медикаментите. В болницата в Раковски има 6 легла, които са заети, а в Карлово разполагат с 2 легла над определените.



Най-засегнатата група са децата от 0 до 4 години - над 780 деца са болни. Най-добре е възрастовата група 65+ години.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



