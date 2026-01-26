ИЗПРАТИ НОВИНА
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52Коментари (3)
© Plovdiv24.bg
Учениците от Пловдив и областта преминават към онлайн обучение от 28 януари до 6 февруари включително.

Това реши преди минути Областният оперативен щаб за борба с грипа, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Очаквайте подробности, както и конкретните противоепидемични мерки, които влизат в сила тази седмица от 28 януари, сряда.


Аман от безделници, назначени да взимат едни немалко пари, за да взимат идиотски решения. Като нямат работа и по цял ден се чудят на кое кафе да убият времето, мислят, че и родителите са като тях или пък няма проблем да опукат отпуските си, за да са до учениците! Нека някой от тях каже как се оставя ученик в началните класове да е сам вкъщи или да си пуска сам компютъра, за да се "учи"? Или как баба му / дядо му (ако се намери такъв, че не на всички са наоколо) ще пусне компютъра на ученика да се учи?
+3
 
 
Щеба са тотални олигофрени!Он лайн обучението е жив та*ак,а родителите сега трябва и отпуските си да изгърмят .
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

