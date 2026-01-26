Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога

© Plovdiv24.bg Учениците от Пловдив и областта преминават към онлайн обучение от 28 януари до 6 февруари включително.



Това реши преди минути Областният оперативен щаб за борба с грипа, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Очаквайте подробности, както и конкретните противоепидемични мерки, които влизат в сила тази седмица от 28 януари, сряда.