ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Това реши преди минути Областният оперативен щаб за борба с грипа, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Очаквайте подробности, както и конкретните противоепидемични мерки, които влизат в сила тази седмица от 28 януари, сряда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 38
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 13 мин.
0
преди 38 мин.
+3
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Подхлъзнах се и паднах, не съм си правила селфи: Как спасиха жена...
13:16 / 26.01.2026
Почина турски бизнесмен, собственик на известен магазин за месо в...
12:06 / 26.01.2026
Инцидент с пешеходец в центъра на Пловдив
11:54 / 26.01.2026
Кметът на район "Западен" сподели добра новина
11:17 / 26.01.2026
Бивш областен управител на Пловдив захапа кмета: Семейни и прияте...
12:05 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS