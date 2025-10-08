Ученици от Пловдив признаха за припадъци след прием на енергийни напитки

© В навечерието на Световния ден на сърцето кардиологът от Университетската болница "Свети Георги“ – Пловдив, д-р Адриан Хаджиев изнесе лекция пред десетокласници от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника.



"В нашата клиника лекувахме 23-годишен пациент с инфаркт. Причината – алкохол, цигари и енергийни напитки“, разказа той пред смаяните ученици.



Лекарят предупреди, че енергийните напитки водят до аритмия и сърцебиене, а вече има случаи на пациенти под 18 години, които се налага да приемат лекарства за сърцето си.



Сред съветите на д-р Хаджиев са плодове, зеленчуци, риба и бяло месо; по-малко пържени храни, газирани напитки и сладки изделия; червено месо – само по празници; до две кафета на ден.



Лекцията е част от национална кампания на Министерството на здравеопазването и Дружеството на кардиолозите в България, подкрепена от Световната сърдечна федерация.



Учениците признаха, че са опитвали енергийни напитки, но след припадъци на техни връстници, много от тях са решили да спрат.