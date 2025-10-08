ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученици от Пловдив признаха за припадъци след прием на енергийни напитки
"В нашата клиника лекувахме 23-годишен пациент с инфаркт. Причината – алкохол, цигари и енергийни напитки“, разказа той пред смаяните ученици.
Лекарят предупреди, че енергийните напитки водят до аритмия и сърцебиене, а вече има случаи на пациенти под 18 години, които се налага да приемат лекарства за сърцето си.
Сред съветите на д-р Хаджиев са плодове, зеленчуци, риба и бяло месо; по-малко пържени храни, газирани напитки и сладки изделия; червено месо – само по празници; до две кафета на ден.
Лекцията е част от национална кампания на Министерството на здравеопазването и Дружеството на кардиолозите в България, подкрепена от Световната сърдечна федерация.
Учениците признаха, че са опитвали енергийни напитки, но след припадъци на техни връстници, много от тях са решили да спрат.
