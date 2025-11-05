ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученичка от пловдивско училище с първа награда от конкурс на МВР
Тя беше наградена от зам.-министъра на МВР Любомир Йосифов на специална церемония, която се проведе в Националния дворец на децата в София. Официален гост беше и кметът на район "Централен" Георги Стаменов, който поднесе своите поздравления на Ивайла, нейната преподавателка госпожа Анелия Иванчева и майка й Нина Гешева.
Малката художничка беше подкрепена и от служителите от Детска педагогическа стая към Четвърто РУ в Пловдив - инсп. Щерева и инсп. Минков. Нейната рисунка беше отличена от общо 119 творби от цялата страна, които преминаха през регионален и национален етап на оценяване през годината. По темата четвъртокласничката е творила, вдъхновена от своето училище, съучениците си, полицаите и правилата за пресичане на пътя.
На церемонията бяха връчени общо 13 награди в две възрастови категории - от 2 до 4-ти клас и 5 - 6.клас. Всички номинирани получиха грамота и предметна награда, осигурени от Главна дирекция "Национална полиция".
Конкурсът "Аз и моето полицейско управление" е част от дългогодишната инициатива на МВР "Детска полицейска академия", която насърчава децата към отговорност и цели превенция на тяхната безопасност като участници в движението.
Ивайла е сред 23-те деца от СУ "Св. Паисий Хилендарски", които се обучават в двугодишната програма на вътрешното ведомство. По традиция картините в националната изложба се разпродават между служителите на МВР, а средствата се предоставят на децата на загинали техни колеги.
