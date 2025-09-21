Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда

© Младата държавна шампионка по блиц шах и ученичка в Математическата гимназия "Академик Кирил Попов“ – Ирина Петкова, се включи в новия сезон на "Стани богат“ – "Златната лига“. Форматът на предаването е специален – участници са ученици, а спечелените пари се даряват за кауза по избор.



Ирина впечатли както с знанията си, така и със социалната си ангажираност. Тя реши да дари спечелената сума за осигуряване на достъп до гимназията на свои съученици в неравностойно положение.



По време на играта младата шахматистка използва всичките си три жокера, но отпадна на въпрос за 5 000 лева: "Прахообразен вариант на какво се използва при залепянето на счупена керамика с японската техника кинцуги?“ Ирина отговори "опиум“, а верният отговор беше "злато“. Все пак тя успя да спечели 3 000 лева, които без колебание дари за каузата си.



В студиото Ирина разказа за личните си успехи в шахмата – държавното първенство и многобройните отборни титли. Освен шах, тя обича да чете и да слуша подкасти, което й помага да развива аналитичното си мислене.



"Важно е да помагаме на тези, които имат нужда, и да показваме, че младото поколение в България може да се бори за по-добър свят“, каза Ирина пред камерите на "Стани богат“.



С участието си Ирина Петкова демонстрира увереност, интелект и социална ангажираност, вдъхновявайки своите връстници и показвайки, че младите хора могат да съчетават лични успехи с грижа за общността.