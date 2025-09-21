ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ирина впечатли както с знанията си, така и със социалната си ангажираност. Тя реши да дари спечелената сума за осигуряване на достъп до гимназията на свои съученици в неравностойно положение.
По време на играта младата шахматистка използва всичките си три жокера, но отпадна на въпрос за 5 000 лева: "Прахообразен вариант на какво се използва при залепянето на счупена керамика с японската техника кинцуги?“ Ирина отговори "опиум“, а верният отговор беше "злато“. Все пак тя успя да спечели 3 000 лева, които без колебание дари за каузата си.
В студиото Ирина разказа за личните си успехи в шахмата – държавното първенство и многобройните отборни титли. Освен шах, тя обича да чете и да слуша подкасти, което й помага да развива аналитичното си мислене.
"Важно е да помагаме на тези, които имат нужда, и да показваме, че младото поколение в България може да се бори за по-добър свят“, каза Ирина пред камерите на "Стани богат“.
С участието си Ирина Петкова демонстрира увереност, интелект и социална ангажираност, вдъхновявайки своите връстници и показвайки, че младите хора могат да съчетават лични успехи с грижа за общността.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор за кръстовище в Пловдив: Сутрин и вечер е ад, колите минав...
14:25 / 21.09.2025
Шокиращ случай: 80-годишна пенсионерка от Пловдив с тежка черепно...
10:28 / 21.09.2025
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за...
10:13 / 21.09.2025
Бул. "Александър Стамболийски" е отворен за коли, но не и за хора...
09:37 / 21.09.2025
Граждани: Идеята е безсмислена! Коли на по 2-3 години, които пуша...
09:09 / 21.09.2025
Слънчева неделя предстои в Пловдив
08:29 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS