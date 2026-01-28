ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|УМБАЛ "Свети Георги" преустановява свижданията до 6 февруари
"Във връзка с обявената грипна епидемия и опазване здравето на пациентите и персонала, считано от 28.01.2026 г. до 06.02.2026 г. включително, в УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД - Пловдив се преустановяват свижданията.
Достъп до сградите на лечебното заведение ще бъде осигуряван само за пациенти, придружители при спешни случаи и медицински персонал.
При посещение на лечебното заведение е препоръчително носенето на предпазни маски.
Мерките са временни за посочения период и са насочени към осигуряване на безопасна среда за всички", съобщиха от лечебното заведение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 42
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив пресякоха незаконна дейност
15:02 / 28.01.2026
Конституционалист: Илияна Йотова има право да се кандидатира за п...
15:28 / 28.01.2026
МВР Пловдив съобщи за нов проблем
14:13 / 28.01.2026
Кметът на Пловдив се срещна с посланика на най-могъщата страна в ...
13:31 / 28.01.2026
Камера в кабината на пловдивски камион е заснела инцидента със се...
13:16 / 28.01.2026
БСП с позиция за казуса с автогара "Север"
12:53 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS