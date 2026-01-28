УМБАЛ "Свети Георги" преустановява свижданията до 6 февруари

© Plovdiv24.bg УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД - Пловдив преустановява свижданията до 6 февруари 2026 година.



"Във връзка с обявената грипна епидемия и опазване здравето на пациентите и персонала, считано от 28.01.2026 г. до 06.02.2026 г. включително, в УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД - Пловдив се преустановяват свижданията.



Достъп до сградите на лечебното заведение ще бъде осигуряван само за пациенти, придружители при спешни случаи и медицински персонал.



При посещение на лечебното заведение е препоръчително носенето на предпазни маски.



Мерките са временни за посочения период и са насочени към осигуряване на безопасна среда за всички", съобщиха от лечебното заведение.