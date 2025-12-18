ИЗПРАТИ НОВИНА
УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив вече предлага VIP стаи за родилки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:32Коментари (1)799
© Facebook
виж галерията
УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив предлага реновирани нови VIP стаи за родилки, съобщиха от лечебното заведение.

В Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив бъдещите майки вече са посрещнати в обновена и модерна среда, създадена с мисъл за комфорта, сигурността и спокойствието им.

Новите VIP стаи предлагат уют, чистота и възможност за самостоятелно настаняване – с или без придружител, срещу допълнително заплащане.

До всяка майка стои екип от висококвалифицирани специалисти, които с внимание и професионализъм съпътстват пътя към раждането.

Майката и бебето ще са в защитена и топла среда, където грижата е лична, а спокойствието – приоритет.

"Вярваме, че раждането е един от най-вълшебните моменти в живота – и заслужава да бъде преживян с доверие, комфорт и много човешка топлота. Нека заедно посрещнем всяко ново начало с най-добрата грижа.", казват още от институцията.







