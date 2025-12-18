© Facebook виж галерията УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив предлага реновирани нови VIP стаи за родилки, съобщиха от лечебното заведение.



В Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив бъдещите майки вече са посрещнати в обновена и модерна среда, създадена с мисъл за комфорта, сигурността и спокойствието им.



Новите VIP стаи предлагат уют, чистота и възможност за самостоятелно настаняване – с или без придружител, срещу допълнително заплащане.



До всяка майка стои екип от висококвалифицирани специалисти, които с внимание и професионализъм съпътстват пътя към раждането.



Майката и бебето ще са в защитена и топла среда, където грижата е лична, а спокойствието – приоритет.



"Вярваме, че раждането е един от най-вълшебните моменти в живота – и заслужава да бъде преживян с доверие, комфорт и много човешка топлота. Нека заедно посрещнем всяко ново начало с най-добрата грижа.", казват още от институцията.