© виж галерията За нашия университет такова партньорство е ключово и стратегическо. Ще изведем на ново международно ниво обучението по студенти в производство на вино, храни и туризъм. Имаме много млади и амбициозни възпитаници, които са готови да направят тази крачка. Това заяви ректорът на Университета по хранителни технология проф. Галин Иванов, след като подписа меморандум с генералния секретар на Световната организация по туризъм UN Tourism Зураб Пололикашвили.



Това стана в присъствието на министъра на туризма Мирослав Боршош, областния управител Пловдив проф. Христина Янчева, кмета на Пловдив Костадин Димитров, председателя на парламентарната комисия по външна политика Йорданка Фандъкова, генералния директор на БТА Кирил Вълчев, проф. д-р Пламен Моллов, директор на Института за системни иновации по храните и виното към УХТ, преподаватели, специалисти в производството на вино и експерти в сферата на туризма. Проф. Иванов благодари на министър Боршош за оказаната голяма подкрепа.



Така УХТ става единадесетото висше училище, което има партньорство с международната организация.



"За нас образованието е изключително важно. Подписването на такъв меморандум между един от най-влиятелните университети в България и една от водещите организации в света ще даде възможност на много млади хора ще получат образование на високи ниво", заяви министър Мирослав Боршош.



"За първи път сключваме меморандум с университет, който обучава в сферата на гастрономия, туризъм и дори как се прави вино", заяви Зураб Пополикашвили.



Официалното подписване стана по време на провеждащото се в Пловдив девето издание на Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН.



Генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили гостува на Университета по хранителни технологии на 28 февруари тази година и остана впечатлен от високото ниво на неговата дейност.



Деветата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН надхвърля всички останали събития, които се организират ежегодно в Пловдив.



Над 300 участници от 30 страни се представят в нея. Тя бе открита в понеделник от министрите на туризма и земеделието и храните Мирослав Боршош и Георги Тахов, кмета на Пловдив Костадин Димитров, Зураб Пололикашвили, много производители на вино и експерти в туризма, Това е най-големият световен формат за този вид туризъм.



Българското издание на форума подчертава връзката между винения туризъм и изкуствата, представяйки и двете като важни средства за опазване на наследството, насърчаване на творчеството и повишаване на привлекателността на селските и лозаро-винарските дестинации.



Организатори са Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН и Община Пловдив.



Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водещата международна организация в областта на туризма. В СОТ членуват 155 страни, 7 територии и над 400 партньори. Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и обучение в областта на туризма, като по този начин туризмът става част от инструментариума за постигане на "Целите на хилядолетието“ на ООН.



Програмата на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм включва пленарни сесии, тематични дискусии, майсторски класове в емблематични културни пространства на Пловдив, оперен спектакъл в Античния театър и посещения на изби в страната.



Във втория ден от програмата е предвидена панелна дискусия, на която ще бъдат представени отлични винени практики. творчеството и повишаване на привлекателността на селските и лозаро-винарските дестинации.



Чрез представяне на утвърдени и нововъзникващи практики и насърчаване на сътрудничеството между секторите, 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН ще затвърди ролята на сектора като катализатор за устойчиво развитие, където изкуството на винопроизводството и изкуството на преживяването се съчетават в една от най-богатите на култура винени дестинации в Европа, съобщават още организаторите на събитието.