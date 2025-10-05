ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив стана първият български град, който е домакин на най-мащабния форум за винен туризъм в света
Събитието събира над 300 участници от 30 държави, като се определя като своеобразното "ООН на виното“. Форумът предоставя уникална възможност за обмен на опит и иновации в сферата на винения туризъм, като същевременно поставя Пловдив на картата на световните винени дестинации.
"За нас е чест да посрещнем най-големите имена в света на винения туризъм тук, в Пловдив – най-добрата столица на виното за 2025 според European Best Destinations!“, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.
"Градът предлага не само условия за провеждане на едно толкова важно събитие, но и потенциал за развитие на винения туризъм, допълнен от богатия културен календар и историческите дадености на Пловдив“, допълни той.
Министърът на туризма Мирослав Боршош отбеляза усилията, положени на национално и международно ниво, за да се реализира провеждането на форума в България.
"Предстои да разберете какво ще се случи в световен мащаб за години напред в изкуството на виното. И това ще стане именно тук, в Пловдив“, заяви Мирослав Боршош.
Събитието се провежда с подкрепата на Световната организация на ООН и включва богата програма от дискусии, презентации и дегустации, които ще подчертаят потенциала на винения туризъм за икономическото и културното развитие на региона.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жител на "Тракия": Думите са излишни
14:25 / 05.10.2025
Вандалска проява в пловдивски парк, издирват се извършителите
08:26 / 05.10.2025
Пловдив вече има и Музей на парите "Пазител на стойност"
17:21 / 04.10.2025
Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено ...
16:24 / 04.10.2025
Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
14:54 / 04.10.2025
Счупено дърво ограничи пътя към Стария град в Пловдив
14:45 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS