© За първи път България, а именно Пловдив, е домакин на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм, организирана от Световната организация по туризъм към ООН.



Събитието събира над 300 участници от 30 държави, като се определя като своеобразното "ООН на виното“. Форумът предоставя уникална възможност за обмен на опит и иновации в сферата на винения туризъм, като същевременно поставя Пловдив на картата на световните винени дестинации.



"За нас е чест да посрещнем най-големите имена в света на винения туризъм тук, в Пловдив – най-добрата столица на виното за 2025 според European Best Destinations!“, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.



"Градът предлага не само условия за провеждане на едно толкова важно събитие, но и потенциал за развитие на винения туризъм, допълнен от богатия културен календар и историческите дадености на Пловдив“, допълни той.



Министърът на туризма Мирослав Боршош отбеляза усилията, положени на национално и международно ниво, за да се реализира провеждането на форума в България.



"Предстои да разберете какво ще се случи в световен мащаб за години напред в изкуството на виното. И това ще стане именно тук, в Пловдив“, заяви Мирослав Боршош.



Събитието се провежда с подкрепата на Световната организация на ООН и включва богата програма от дискусии, презентации и дегустации, които ще подчертаят потенциала на винения туризъм за икономическото и културното развитие на региона.



