© виж галерията В Пловдив официално беше открита 9-та Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism. Форумът събира представители на международни организации, академични среди, институции, винопроизводители и туристически експерти от цял свят под мотото "Изкуството на винения туризъм“. В рамките на двудневната програма ще се проведат дискусии за устойчивостта, дигитализацията, културните маршрути и интегрирането на винения туризъм в националните стратегии за развитие, както и тематични панели и мастъркласове с участието на международни експерти.



Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че домакинството на конференцията е нова отправна точка за развитието на туризма в България. "За мен е истинско вълнение, че днес сме заедно тук. Пловдив има честта и отговорността да бъде сцена на едно от най-престижните събития в света на туризма. Това е момент, в който можем да покажем истинското лице на България – открита, гостоприемна и уверена страна, която знае как да се представи пред света“, каза министър Боршош. Той допълни още, че виното носи всичко това – носи душата на народа, паметта на земята и радостта от живота. "Убеден съм, че чрез тази конференция ще покажем най-доброто, което можем да предложим – нашата култура, история, традиции и гостоприемство“, добави още той.



Генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили приветства гостите с "Добре дошли в Пловдив“ и подчерта, че именно конференциите за винен туризъм са сред най-вълнуващите и вдъхновяващи форуми. Той благодари на България и на домакините за организацията и посочи, че основната цел на събитието е да представи страната като новото лице на винения и културния туризъм. По думите му, ако досега светът свързва винения туризъм със сортове като бордо или малбек, сега е време Пловдив и например сорт мавруд да бъдат наложени и популяризирани. България предлага различно и автентично преживяване, което започва именно от Пловдив.



Кметът на града - домакин Костадин Димитров приветства участниците с "Добре дошли в най-стария жив град в Европа“. Той изтъкна, че за Пловдив това не е просто форум, а възможност да се покаже уникалният облик на града. "Пловдив съчетава автентичност и античност, съвременност и иновации, култура, история и бъдеще. Той е културен, образователен, логистичен и индустриален център, който привлича туристи както със своето наследство, така и с развитието на винения туризъм. Пловдив е единственият български град, който е не само древен, но и вечно жив и динамично развиващ се“, заяви Димитров.



В откриването на форума се включи и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, който акцентира върху необходимостта от силни партньорства. Той отбеляза, че именно сътрудничеството между региони, туристически организации и винари от различни страни може да роди нови идеи и да очертае посоки за бъдещето на винения туризъм. По думите му този сектор е естествен мост между култури, традиции и икономики и има потенциал да обединява общности отвъд границите.



В рамките на събитието беше представен и новият пътеводител на Министерството на туризма "Винените маршрути на България“, изработен съвместно с UN Tourism. Изданието обединява основните винени региони у нас и предлага цялостен поглед към традиционните сортове и свързаните с тях културни и кулинарни преживявания. Целта му е да информира пътуващите и да утвърди България като целогодишна винена дестинация.



По време на откриването на конференцията беше подписан и Меморандум за разбирателство между UN Tourism и Университета по хранителни технологии – Пловдив. Документът предвижда изграждането на Международна академия по туризъм и вино, която ще развива образователни програми, международни специализации и обмен на опит. "Това е партньорство, което обединява държавата, академичната общност и международната експертиза на UN Tourism. То е инвестиция в бъдещето, в младите хора, знанието и устойчивото развитие, което ще бъде мост между науката и бизнеса, между традициите и новите технологии и ще даде на България ново предимство на световната карта на туризма“, каза министър Боршош.



Под документа подписите си поставиха генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили и ректорът на УХТ проф. д-р Галин Иванов. Меморандумът е със срок до 2027 г. и включва конкретни инициативи за развитие на човешкия капитал и свързване на академичната подготовка с практиката в туризма.