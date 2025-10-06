ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|България показва изкуството на винения туризъм пред света – в Пловдив
Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че домакинството на конференцията е нова отправна точка за развитието на туризма в България. "За мен е истинско вълнение, че днес сме заедно тук. Пловдив има честта и отговорността да бъде сцена на едно от най-престижните събития в света на туризма. Това е момент, в който можем да покажем истинското лице на България – открита, гостоприемна и уверена страна, която знае как да се представи пред света“, каза министър Боршош. Той допълни още, че виното носи всичко това – носи душата на народа, паметта на земята и радостта от живота. "Убеден съм, че чрез тази конференция ще покажем най-доброто, което можем да предложим – нашата култура, история, традиции и гостоприемство“, добави още той.
Генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили приветства гостите с "Добре дошли в Пловдив“ и подчерта, че именно конференциите за винен туризъм са сред най-вълнуващите и вдъхновяващи форуми. Той благодари на България и на домакините за организацията и посочи, че основната цел на събитието е да представи страната като новото лице на винения и културния туризъм. По думите му, ако досега светът свързва винения туризъм със сортове като бордо или малбек, сега е време Пловдив и например сорт мавруд да бъдат наложени и популяризирани. България предлага различно и автентично преживяване, което започва именно от Пловдив.
Кметът на града - домакин Костадин Димитров приветства участниците с "Добре дошли в най-стария жив град в Европа“. Той изтъкна, че за Пловдив това не е просто форум, а възможност да се покаже уникалният облик на града. "Пловдив съчетава автентичност и античност, съвременност и иновации, култура, история и бъдеще. Той е културен, образователен, логистичен и индустриален център, който привлича туристи както със своето наследство, така и с развитието на винения туризъм. Пловдив е единственият български град, който е не само древен, но и вечно жив и динамично развиващ се“, заяви Димитров.
В откриването на форума се включи и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, който акцентира върху необходимостта от силни партньорства. Той отбеляза, че именно сътрудничеството между региони, туристически организации и винари от различни страни може да роди нови идеи и да очертае посоки за бъдещето на винения туризъм. По думите му този сектор е естествен мост между култури, традиции и икономики и има потенциал да обединява общности отвъд границите.
В рамките на събитието беше представен и новият пътеводител на Министерството на туризма "Винените маршрути на България“, изработен съвместно с UN Tourism. Изданието обединява основните винени региони у нас и предлага цялостен поглед към традиционните сортове и свързаните с тях културни и кулинарни преживявания. Целта му е да информира пътуващите и да утвърди България като целогодишна винена дестинация.
По време на откриването на конференцията беше подписан и Меморандум за разбирателство между UN Tourism и Университета по хранителни технологии – Пловдив. Документът предвижда изграждането на Международна академия по туризъм и вино, която ще развива образователни програми, международни специализации и обмен на опит. "Това е партньорство, което обединява държавата, академичната общност и международната експертиза на UN Tourism. То е инвестиция в бъдещето, в младите хора, знанието и устойчивото развитие, което ще бъде мост между науката и бизнеса, между традициите и новите технологии и ще даде на България ново предимство на световната карта на туризма“, каза министър Боршош.
Под документа подписите си поставиха генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили и ректорът на УХТ проф. д-р Галин Иванов. Меморандумът е със срок до 2027 г. и включва конкретни инициативи за развитие на човешкия капитал и свързване на академичната подготовка с практиката в туризма.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките ...
15:46 / 06.10.2025
Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу ...
13:32 / 06.10.2025
Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
13:23 / 06.10.2025
Жител на Рогош: Ще чакаме, докато измрем
14:02 / 06.10.2025
В Пловдив очакват много дъжд, кметът събра институциите
11:32 / 06.10.2025
Родената в Пловдив Донка Ангъчева получи едно от най-високите дър...
10:49 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS