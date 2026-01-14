Търсят се желаещи за държавна служба в ОД МВР Пловдив

© Plovdiv24.bg На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, заповед № 8121з-1260/16.10.2025 г., относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи и докладна записка № 317р-203/07.01.2026 г., главният секретар на МВР Мирослав Рашков обявява:



І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пловдив за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:



- полицай – старши полицай – 15 (петнадесет) вакантни длъжности.



ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:



1. Да имат само българско гражданство;



2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;



3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;



4. Специфични изисквания:



4.1. Да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);



4.2. Да имат завършено средно образование;



4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;



4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;



5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.