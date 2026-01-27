ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търсят кой да организира невиждано шоу на Античния
Администрацията организира голямото събитие и целта му е то да привлече интерес и внимание на широк кръг посетители.
Бъдещият печеливш трябва да организира двата перформърса на 27 и 28 юни 2026 г.
Събитията трябва да се проведат на Античен театър. Трябва да се осигури подходяща сцена и декор за провеждане на събитието, озвучаването и осветлението му.
Разбира се, този които ще спечели обществената поръчка трябва да осигури технически персонал, логистиката и провеждане на рекламната кампания на събитието, както и охраната на събитието.
В задълженията е включен транспорта на звездите на територията на страната, както и разходите за нощувки и други.
Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 евро без ДДС. Крайният срок за продаването на оферти е 2 февруари.
