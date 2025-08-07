ИЗПРАТИ НОВИНА
Търсиш нова работа със смисъл? BTL е точното място за теб!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00
Будилникът звъни. Отново. Същият трафик, същите лица, същите задачи. Понякога усещането за "дежа вю“ в работното ежедневие може да е знак, че е време за промяна. А Пловдив предлага все повече кариерни възможности и предизвикателства, които наистина да те вълнуват и са смислени.

BTL Industries определено е сред компаниите, към които си струва да погледнеш и да изпратиш CV. Те са лидер в производството, разработката, търговията и сервиза на електронна медицинска апаратура (кардиология, физиотерапия и естетична медицина) и наскоро направиха голяма крачка към разширяване на дейността си в Пловдив. Откриха нова производствена база, като плановете им са да увеличат екипа си със 100 нови работни места до края на 2025 г.

Защо BTL расте?

Това е логично продължение на амбициозните цели на компанията в България, която тази година направи най-мащабната чешка инвестиция у нас, надхвърляща 100 млн. лева. Тя бе вложена за изграждането на новата, модерна производствена база на BTL в Пловдив.

Пловдивският производител оперира в България вече 27 години. Новооткритата база е единственият производствен и логистичен център за крайни изделия на компанията в глобален мащаб.

Модерният завод е разположен на 29 000 кв.м. застроена площ и разполага с:

- Голям зелен парк

- Собствен паркинг със свободен достъп за всички служители

- Модерни кухни и зона за хранене тип кантина

- Светли офис пространства

- Вътрешни и външни зони за отдих

- Системи за контрол на температурата и влажността във всички производствени и складови помещения.

Иновациите са в ДНК-то на компанията

В базата на BTL в Пловдив се произвеждат над 40 000 медицински апарата годишно. Разширяването на производствения капацитет вече е факт – през второто тримесечие на 2025 г. компанията отбеляза значителен ръст в производството си – близо 30%. Това доведе до разширяване на портфолиото с нови продукти, насочени към:

- Подобряване на психичното здраве (ExoMind)

- Роботизирана физиотерапия (BTL Robotics)

- Интегриране на изкуствен интелект в медицината (BTL 4 ECG) – за по-ранна диагностика и по-прецизни медицински заключения.

В момента екипът на BTL Industries в Пловдив наброява над 710 души. Модерната и безопасна работна среда, удобната локация – само на 20 минути пешеходно разстояние от центъра на Пловдив – и конкурентното възнаграждение, надхвърлящо средното за региона, създават идеални предпоставки за разкриване на още до 500 нови работни места, като 100 от тях ще бъдат отворени още тази година.

Присъединете се към екипа и медицината на бъдещето

Към днешна дата компанията разполага с актуални свободни позиции в инженерните, административните, производствените и складовите отдели. С цел приобщаване на новите кадри към екипа и насърчаване на позитивна работна среда, BTL залага на дългосрочна кадрова стратегия с акцент върху обучението и развитието на екипа си, разнообразна бонусна система и серия социални придобивки.

В BTL ще откриете точната локация – фабриката е в сърцето на града, леснодостъпна с колело (има велоалеи) или пеша (само на 20 минути от центъра), за да избегнете трафика.

Очакват ви и точните условия – заплата над средната за региона, гъвкаво работно време и възможности за кариерно развитие чрез вътрешни обучения.

И най-важното – точното работно семейство, където ще се насладите на приятелска атмосфера, тиймбилдинги на всеки три месеца и уникалната възможност да ползвате BTL апарат у дома.

Повече информация за всички отворени позиции в BTL Industries може да бъде открита на сайта: karieri.btl.bg.
