|Търговската гимназия: Вместо цветя за 15 септември – дарение за Митко и "Нощ на ангелите"
"В навечерието на първия учебен ден, отправяме към Вас един специален апел –
вместо цветя за учителите на 15 септември, нека тези средства бъдат вложени в надежда и живот – чрез дарение към благотворителната кауза "Нощ на ангелите“, част от която е и нашият Митко.
От името на целия екип на Националната търговска гимназия – Пловдив се присъединяваме към инициативата на Фондация "Нощ на ангелите" – "Подари надежда, вместо цвете“, която тази година ще се проведе в дните от 12 до 14 септември 2025 г. на Гребната база с подкрепата на Община Пловдив и Кмета на града г-н Костадин Димитров.
На 15 септември, по време на тържественото откриване на новата учебна година, в двора на гимназията ще бъде поставена специално обозначена кутия за дарения, където всеки, който желае, може да направи своя принос към каузата.
Даренията ще бъдат предадени публично в присъствието на представител на фондацията, а средствата – насочени към лечението на нуждаещи се млади хора.", казват още те.
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut
https://pavelandreev.org/campa…/pomognete-ni-da-spasim-mitko
Банка: Allianz Bank
İBAN: BG25BUIN95611000739747
BİC: BUINBGSF
Получател:Фондация Павел Андреев
Основание:
Димитър Милков Миланов
Димитър Милков Миланов
