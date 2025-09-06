© виж галерията Националната търговска гимназия се включва в благотворителната кауза "Нощ на ангeлите", видя Plovdiv24.bg.



"В навечерието на първия учебен ден, отправяме към Вас един специален апел –



вместо цветя за учителите на 15 септември, нека тези средства бъдат вложени в надежда и живот – чрез дарение към благотворителната кауза "Нощ на ангелите“, част от която е и нашият Митко.



От името на целия екип на Националната търговска гимназия – Пловдив се присъединяваме към инициативата на Фондация "Нощ на ангелите" – "Подари надежда, вместо цвете“, която тази година ще се проведе в дните от 12 до 14 септември 2025 г. на Гребната база с подкрепата на Община Пловдив и Кмета на града г-н Костадин Димитров.



На 15 септември, по време на тържественото откриване на новата учебна година, в двора на гимназията ще бъде поставена специално обозначена кутия за дарения, където всеки, който желае, може да направи своя принос към каузата.



Даренията ще бъдат предадени публично в присъствието на представител на фондацията, а средствата – насочени към лечението на нуждаещи се млади хора.", казват още те.



Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut



https://pavelandreev.org/campa…/pomognete-ni-da-spasim-mitko



Банка: Allianz Bank



İBAN: BG25BUIN95611000739747



BİC: BUINBGSF



Получател:Фондация Павел Андреев



Основание:



Димитър Милков Миланов



