Тротинеткаджия блъсна жена в Пловдив и избяга

Мъж с тротинетка е блъснал велосипедистка в Пловдив. За това сигнализира редовен читател на Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал преди минути на кръговото кръстовище при бул."Освобождение" и ул."Недялка Шилева" в район "Тракия".



Мъжът с тротинетката е избягал от мястото на произшествието.



Очевидец на случилото се е спрял преминаващ по улицата патрул на МВР и ги е завел на мястото на инцидента.



Пристигнал е и екип на "Спешна помощ".