|Тротинеткаджия блъсна жена в Пловдив и избяга
Инцидентът е станал преди минути на кръговото кръстовище при бул."Освобождение" и ул."Недялка Шилева" в район "Тракия".
Мъжът с тротинетката е избягал от мястото на произшествието.
Очевидец на случилото се е спрял преминаващ по улицата патрул на МВР и ги е завел на мястото на инцидента.
Пристигнал е и екип на "Спешна помощ".
