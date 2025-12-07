ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Трима медицински братя получиха дипломите си в Пловдив
Преди пет години Данаил Михов става шофьор на линейка в Спешна помощ в Пловдив, още първият случай, на който се отзовават с лекаря, преобръща професионалния му път и решава да учи, за да бъде медицински брат.
"Успяхме да възстановим човека и в момента, в който виждах как животът влизаше в безжизненото тяло, разбрах, че искам да изучавам тази професия", споделя Данаил Михов пред бТВ.
А следването в Медицинския университет се оказва истинско изпитание дори за 49-годишния баща на три деца.
"Доста трудно, защото трябваше да карам нощни смени на линейките, а през деня на лекции и понякога, даже много често, се налагаше по 60-70 часа да не спя, имаше моменти, когато ми идваше да се откажа, психически и физически не издържах, но прибирайки се вкъщи, виждайки децата, които станаха три в един момент, си казвах, трябва да успея, защото им давам стимул, искам да учат по времето,когато, а не когато могат да си го позволят", казва Данаил Михов.
Вече две години Данаил работи в Центъра за психично здраве.
"Вече видяхме как се лекува тялото, но душата и мозъкът са различна дестинация, това е, което ме грабна, там идват хора в много тежко състояние, ние ги наричаме в насипно състояние и след много работа от страна на екипа, на нашето отделение успяваме тези хора да си ги изпратим на крак, с добро съзнание и с акъла си."
23-годишният Васил Паисиев работи пък като медицински работник в голяма болница в Пловдив. Казва, че избрал тази професия, след като гледал филми по темата.
Недостигът е много голям, както за сестри, така и за медицински братя, цяла България има нужда от сестринска ръка, харесва ми работата с пациентите, харесва ми да чуя тяхната благодарност.
Пациентите често остават изненадани от появата на медицинския брат, но после го приемат.
"Аз се представям като медицински брат, но виждам че им е приятно и се радват да видят нещо различно, обръщат се към мен с докторе, пипат специализант ли съм, но аз ги поправям,че съм медицински брат", споделя Васил Паисиев, медицински работник.
"Те са може би по-добре физически, подготвени от медицинските сестри, в отделението, където бях, видях, че доста често се налага да се обърне пациент, да се сложи на носилка, но медицинският брат беше доста добре подготвен и помагаше на лекарите", разказва Иван Христов, пациент.
Здравословен проблем в детството и често посещение на болници пък определя пътя на 24-годишния Благовест Борисов да избере медицината.
"Видях специалистите и сестрите в частност как обгрижват, в случая децата, защото беше детско отделение, и може би оттам ми се породи любовта към тази професия - да помагам на деца и възрастни"
Благовест работил за кратко в отделение на частна болница, сега отново е в търсене на работа.
"В България не е толкова популяризирана,ние целим точно това,не смятам, че е само женска, в днешно време много мъже биха могли да бъдат част от това съсловие.
И тримата медицински братя казват, че думите на благодарност и погледът на спасените пациенти са най-голямата им награда за избора, който са направили.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Променят цената в общински паркинги и някои други местни такси и ...
20:30 / 06.12.2025
Пловдивчанин: Аз отказвам да плащам доброволно този рекет
19:33 / 06.12.2025
Искат ни три документа при разходка на куче и качването му в авто...
17:18 / 06.12.2025
Общински съветник: "Коледа в Пловдив" не заплаща такса на общинат...
17:12 / 06.12.2025
6000 лева за отсичането на едно дърво в Пловдив
13:39 / 06.12.2025
В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други ...
13:34 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS