ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Три фирми се състезават за проектирането на най-новата улица в Пловдив, станала "ябълката на раздора"
Автор: Данислава Вълкова 14:37Коментари (0)277
©
Стартът на проектирането на най-новата улица в Пловдив е напът да се реализира в най-скоро време. Три фирми кандидатстват по обществена поръчка за създаване на идеен проект за ул. “Христо Аджаров" на стойност 60 000 лева, информира Plovdiv24.bg.

Все още обаче не са отворени офертите на подалите заявление за участие фирми:  “Проджект планинг енд мениджмънт" ЕООД, “Фрибул" ООД и “Минерал" ЕООД.

Припомняме, че улицата стана "ябълката на раздора" в общинския съвет и на два пъти съветниците трябваше да гласуват именуването на пътя. Техните опасения бяха, че дават име на едно кално и прашно петно, тъй като там няма нито улици, нито тротоари, но жилищните сгради са вече налице и от няколко години там живеят пловдивчани. Трудността при гражданите идва, ако трябва да повикат такси, линейка или пожарна, тъй като няма как да обяснят къде точно се намират, още повече че на мястото няма и каквото и да е улично осветление. 

Все пак общинските съветници на Пловдив направиха прецедент и дадоха име на място, което не е обособено за улица. Самата улица все още е далече от старта на изпълнението, докато не се изясни проектът.

Възложител на обществената поръчка е кметът на район “Западен" Тони Стойчева, която след реализирането ѝ трябва да е наясно колко точно средства ще са необходими за въпросната улична мрежа, която ще свързва ул. "Албена“ с бул. "Пещерско шосе" и е с ориентировъчна дължина около 820 метра и ширина 12 метра. Проектът предвижда две ленти за движение по 3,5 м, тротоари от двете страни по 2,5 м, асфалтова настилка на пътното платно и тротоарни плочи.

В обществената поръчка изрично е подчертано създаването на уширения за разполагане на контейнери за битови отпадъци и изграждане на паркоместа, където това е възможно.

Бъдещата улица ще е алтернативна връзка между кв. "Христо Смирненски“ и кв. "Прослав“. Тя ще подобри транспортното обслужване на двата квартала и ще стане транспортна връзка за бързоразвиващата се зона на кв. "Христо Смирненски IV“.

Според документацията по поръчката изграждането ѝ ще повиши пропускателната способност от западната част на града към центъра, ще облекчи движението по бул. "Пещерско шосе“ и ще осигури безпрепятствен достъп на специализиран транспорт - линейки, сметоизвозващи машини и пожарни автомобили до новонаселените райони.

Местната власт подчертава, че реализирането на пътната връзка е от изключителна важност за жителите на район "Западен“. 

След изготвянето на техническия проект предстои търсене на финансиране, което да бъде заложено в бюджета на Община Пловдив и обявяване на нова обществена поръчка за реалното строителство на улицата.


Още по темата: общо новини по темата: 487
23.10.2025 Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващия се район на Пловдив
16.10.2025 Общинските съветници разрешиха продажбата на 4 атрактивни имота в
Пловдив
06.10.2025 Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките заобикалящи ни строежи наоколо
24.09.2025 Инфраструктурните проекти в Пловдив, които ще повишат стойността на недвижимите имоти
22.09.2025 Пловдивчани: Повечето пари вече са изпрани, до 1-2 години ще стане
интересно
21.09.2025 Пловдив е под бетон! Мораториум за строителството – спасение или илюзия?
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мъж е открит мъртъв до тежко катастрофирала кола в канавката, три...
11:55 / 26.10.2025
Община Пловдив дава 300 000 лв за гирлянди и арки със снежинки за...
09:47 / 26.10.2025
Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият
08:16 / 26.10.2025
Навалица от фирми искат да строят детска градина в един от най-бъ...
07:57 / 26.10.2025
Дават име на най-новия парк в Пловдив, разположен на 34 дка
07:51 / 26.10.2025
Половината от супер луксозна къща на три етажа и гаражи - отново ...
07:47 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
12:15 / 24.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
Презастрояването на Пловдив
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: