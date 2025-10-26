Три фирми се състезават за проектирането на най-новата улица в Пловдив, станала "ябълката на раздора"

© Стартът на проектирането на най-новата улица в Пловдив е напът да се реализира в най-скоро време. Три фирми кандидатстват по обществена поръчка за създаване на идеен проект за ул. “Христо Аджаров" на стойност 60 000 лева, информира Plovdiv24.bg.



Все още обаче не са отворени офертите на подалите заявление за участие фирми: “Проджект планинг енд мениджмънт" ЕООД, “Фрибул" ООД и “Минерал" ЕООД.



Припомняме, че улицата стана "ябълката на раздора" в общинския съвет и на два пъти съветниците трябваше да гласуват именуването на пътя. Техните опасения бяха, че дават име на едно кално и прашно петно, тъй като там няма нито улици, нито тротоари, но жилищните сгради са вече налице и от няколко години там живеят пловдивчани. Трудността при гражданите идва, ако трябва да повикат такси, линейка или пожарна, тъй като няма как да обяснят къде точно се намират, още повече че на мястото няма и каквото и да е улично осветление.



Все пак общинските съветници на Пловдив направиха прецедент и дадоха име на място, което не е обособено за улица. Самата улица все още е далече от старта на изпълнението, докато не се изясни проектът.



Възложител на обществената поръчка е кметът на район “Западен" Тони Стойчева, която след реализирането ѝ трябва да е наясно колко точно средства ще са необходими за въпросната улична мрежа, която ще свързва ул. "Албена“ с бул. "Пещерско шосе" и е с ориентировъчна дължина около 820 метра и ширина 12 метра. Проектът предвижда две ленти за движение по 3,5 м, тротоари от двете страни по 2,5 м, асфалтова настилка на пътното платно и тротоарни плочи.



В обществената поръчка изрично е подчертано създаването на уширения за разполагане на контейнери за битови отпадъци и изграждане на паркоместа, където това е възможно.



Бъдещата улица ще е алтернативна връзка между кв. "Христо Смирненски“ и кв. "Прослав“. Тя ще подобри транспортното обслужване на двата квартала и ще стане транспортна връзка за бързоразвиващата се зона на кв. "Христо Смирненски IV“.



Според документацията по поръчката изграждането ѝ ще повиши пропускателната способност от западната част на града към центъра, ще облекчи движението по бул. "Пещерско шосе“ и ще осигури безпрепятствен достъп на специализиран транспорт - линейки, сметоизвозващи машини и пожарни автомобили до новонаселените райони.



Местната власт подчертава, че реализирането на пътната връзка е от изключителна важност за жителите на район "Западен“.



След изготвянето на техническия проект предстои търсене на финансиране, което да бъде заложено в бюджета на Община Пловдив и обявяване на нова обществена поръчка за реалното строителство на улицата.