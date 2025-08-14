ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Три дни музика, изкуство и забавления на Младежкия хълм
С “Вход свободен" ни предстои следващото цветно преживяване, изпълнено с музика, изкуство и забавления за всички възрасти и вдъхновени от различни култури и субкултури. Тазгодишната програма обещава 5 сцени и над 80 часа музика, танци и арт активности, а акцентът е върху разнообразието и свободния дух на градската култура.
Основна сцена “Поляната" – три вечери с топ български артисти
- Петък – RAP Night: СЕКТА и Homelesz, NDOE, Young BB Young, Hilla – вечер, която ще накара хълма да вибрира в ритъма на българския хип-хоп.
- Събота: Мила Роберт, DARA - замайваща вечер със заразителна енергия, диви танци и енергията на две от най-ярките лица на българската поп сцена.
- Неделя: Изгряващите Hug or Handshake, чиято музика обещава големи успехи, последвани от Неотразимата Белослава, която ще изпълни вечерта с енергия, чар и емоция заедно с Mr. Moon и Wahtony
- Vibrant STAGE - “Гората" Електронна сцена
- Петък: ДАМИ КАНЯТ: VANINA, KHRYSIYANA, MONITTA - три дами със силно присъствие застават зад пулта, за да ви понесат по вълните не електронната музика
- Събота: DJ Gagalove, DJ STIVEN, Jassen Petrov, ZIGGY - Пионерите на българската електронна сцена и представители на най-влиятелното DJ движение - METROPOLIS ще диктуват ритъма на сърцата и движенията на публиката с Techno в кръвта
- Неделя: SIMOO, VITA, Pacho&Pepo - Afro, Deep, Organic and Tech House вълна, вдъхновена от различни култури и силно уважение към звука.
Един от акцентите на фестивала през 2025, разгръща елементите на хип-хопа, уличната култура и представя множество артисти със световен ранг, които излизат рамо до рамо с напреднали и начинаещи надежди. ."Fantastic 4" e уличен взрив в сърцето на Пловдив когато територията на Plovdiv Stage Park се превръща в епицентър на HIP-HOP културата – с фокус върху четирите й основни елемента: Break dance, MC, DJ, Graffiti Zone. Очаква ни тридневен джем с батъли и награди, прожекции на поредицата “С Главата надолу" - разказ за историята на брейк денс сцената в България и едно завръщане - това на УДАРНАТА ГРУПА, които излизат на сцената в съботната вечер.
Още пъстрота и забавления
- Shake Market – свежи градски хора, ценители на изкуството и майсторските изработки посрещаме по традиция в хендмейд зоната на фестивала. Тук ще се срещнете с множество интересни артисти и ще намерите уникати и лимитирани дрехи и ксесоари, причудливи предмети и изящни изработки.
- Лунапарк – въртележки, гондола и любимите ви атракциони.
- Детска Сцена и зона за деца, активни трасета, Театрални спектакли, артистични ателиета и игри – забавления за най-малките и вдъхновение за всички.
- Пътуващи кухни и барове на колела - както винаги вкусна и свежа храна от различни култури, свежи напитки и миксове, изненади и игри
- Чил зона, хамачена градина, визуални ефекти, пъстра декорация и топли срещи ви чакат на поляната в подножието на Младежкия.
“Както пее Белослава - ‘Щастливи дни’, но три пъти по-щастливи и то на открито!" -споделят емоционално организаторите от Сдружение ТК Инкубатор. -“Както обикновено очакваме хиляди хора, от страната и чужбина с които ще споделим последните августовски дни и нощи в прегръдката на Младежкия хълм"
Shake That Хълм 2025 е с вход свободен и ще се проведе от 29 до 31 август. Събитието се осъществява с подкрепата на ОФ Пловдив 2019.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, ...
21:29 / 14.08.2025
Трогателна история от Пловдив: Пациентка благодари на своя спасит...
20:49 / 14.08.2025
Сигнал: Въпрос на време е на това място в Пловдив да стане инциде...
20:04 / 14.08.2025
Няма пострадали от катастрофата с преобърнатия микробус в "Севере...
19:52 / 14.08.2025
Изтекоха кадри от мащабната операция в Пловдив!
17:49 / 14.08.2025
Нов инцидент в Пловдив
17:33 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS