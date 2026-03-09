В УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив транспортираха с хеликоптер мъж в критично състояние, съобщиха заот болницата.Мъжът е от Сливен и е пострадал при битов инцидент. Случаят е тежък и се нуждае от лечение при специалисти, с каквито университетската болница в Пловдив разполага. Изиква се и специално оборудване за това.По неофициална информация състоянието му е било критично и затова се е прибегнало до превозването му с хеликоптер.