На 14 септември, неделя, на паркинга пред зала "Колодрум" се проведе най-големият урок по пътна безопасност в Пловдив. Домакин на инициативата бе кметът на район "Тракия" Георги Гатев.



Събитието се организира от Район "Тракия“ – Община Пловдив, МКБППМН към район "Тракия“, Сдружение "Ангели на пътя“ и любителската група "American cars and coffee Plovdiv“. В него се включиха представители на Сектор "Пътна полиция“, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, Български Червен кръст и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“.



Георги Гатев се включи и в урок по оказване на първа помощ, който бе демонстриран от Българския червен кът.



Присъстващите имаха възможност да наблюдават обучения и демонстрации, както и да участват в практически игри, насочени към най-малките. За децата и семействата бяха подготвени награди, осигурени от организаторите.



"Пътната безопасност винаги е била основен приоритет за мен. Радвам се, че толкова много деца и родители се включиха в инициативата. Нека и занапред заедно да напомняме най-важните правила за движение, за да бъдат децата ни в безопасност на улицата“, заяви кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.



