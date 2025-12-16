© Plovdiv24.bg виж галерията Жителите на район "Тракия" ще пресичат малко по-спокойно. От вчера вече има изградена пешеходната пътека на ул. “Съединение" между църквата “Свети Дух" и закрития пазар до "Аримаг".



"Повече от година настоявам писмено и устно пред компетентните органи, за да я има на тази локация. Преди година оправихме подхода за нея, но днес официално положихме и маркировката! Малка на пръв поглед, но важна за микрорайона.", допълни кметът Георги Гатев.



Той допълни, че пътната маркировка е освежена на всички ключови кръстовища и около училищата и градините.