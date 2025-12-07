ИЗПРАТИ НОВИНА
Трагедия в Пловдив! 16-годишно момиче посегна на живота си в "Кючук Париж"
Автор: Георги Кирилов 09:03Коментари (0)3409
© Plovdiv24.bg
16-годишно момиче е скочило от висок етаж на жилищен блок в "Кючук Париж". Инцидентът е станал в събота сутринта и за щастие момичето е паднало върху дърво, което е предотвратило фатален край. 

По първоначални данни момичето е в тежко състояние и е настанено в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“, научи Plovdiv24.bg

Към момента няма информация за мотивите, довели до фаталното решение.

В социалните мрежи близки на пострадалото момиче отправят призив за даряване на кръв. По техни думи са необходими около 10 банки кръв. Нека всеки, който има възможност да помогне.







