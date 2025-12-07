ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трагедия в Пловдив! 16-годишно момиче посегна на живота си в "Кючук Париж"
По първоначални данни момичето е в тежко състояние и е настанено в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“, научи Plovdiv24.bg.
Към момента няма информация за мотивите, довели до фаталното решение.
В социалните мрежи близки на пострадалото момиче отправят призив за даряване на кръв. По техни думи са необходими около 10 банки кръв. Нека всеки, който има възможност да помогне.
