Трагедия в Пловдив! 16-годишно момиче посегна на живота си в "Кючук Париж"

16-годишно момиче е скочило от висок етаж на жилищен блок в "Кючук Париж". Инцидентът е станал в събота сутринта и за щастие момичето е паднало върху дърво, което е предотвратило фатален край.



По първоначални данни момичето е в тежко състояние и е настанено в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“, научи Plovdiv24.bg.



Към момента няма информация за мотивите, довели до фаталното решение.



В социалните мрежи близки на пострадалото момиче отправят призив за даряване на кръв. По техни думи са необходими около 10 банки кръв. Нека всеки, който има възможност да помогне.