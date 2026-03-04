"Трафик оптимизатор с БМВ". Така читател надоста сполучливо и ефектно описа накратко онова, на което е станал свидетел по-рано през деня днес.Човекът се свърза с редакцията на медията ни, за да сподели и видеото. Кадрите, заснети от неговия видеорегистратор, са направени в кръстовището между булевард "Коматевско шосе" и улица "Модър".На тях по категоричен начин се вижда тежко нарушение на Закона за движение по пътищата. Водач на джип марка БМВ с регистрационен номер РВ 0828 МК за по-пряко решава да мине през разделителната ивица между двете пътни платна, за да си спести чакането за извършването на обратен завой.Коментарите оставяме на Вас, нашите читатели.