"Трафик оптимизатор с БМВ". Така читател на Plovdiv24.bg доста сполучливо и ефектно описа накратко онова, на което е станал свидетел по-рано през деня днес.

Човекът се свърза с редакцията на медията ни, за да сподели и видеото. Кадрите, заснети от неговия видеорегистратор, са направени в кръстовището между булевард "Коматевско шосе" и улица "Модър".

На тях по категоричен начин се вижда тежко нарушение на Закона за движение по пътищата. Водач на джип марка БМВ с регистрационен номер РВ 0828 МК за по-пряко решава да мине през разделителната ивица между двете пътни платна, за да си спести чакането за извършването на обратен завой.

Коментарите оставяме на Вас, нашите читатели.