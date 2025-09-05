ЗАРЕЖДАНЕ...
|Този е индивидът, заплашил с нож жена в казино до Пловдив
В този час магистратите ще решат дали да остане в ареста, или да бъде пуснат на свобода.
Окръжна прокуратура-Пловдив го привлече като обвиняем за това, че на 14.08.2025 г. в с. Белозем в условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи - сумата от 500 лева, от владението на 54-годишна жена, крупие в казино, с намерението противозаконно да ги присвои, като е употребил сила и заплашване.
На 14 август 2025 г., в с. Белозем, обл. Пловдив, към 2,40 часа, В.Г. влязъл в игрална зала - казино, където се намирала пострадалата 54-годишна жена. Тя работила като крупие и в това време била извадила от една от машините събраната сума от 500 лева. В.Г. се приближил към нея, облечен с черни дрехи, маска и ръкавици. Той заплашил с нож жената, взел парите и напуснал казиното. За случая бил подаден сигнал в полицията, като след проведени множество оперативно-издирвателни и процесуални действия В.Г. е установен на 3 септември 2025 г.
