© Plovdiv24.bg виж галерията Задържаният В.Г., на 39 години, беше доведен в съдебната зала под строга охрана, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



В този час магистратите ще решат дали да остане в ареста, или да бъде пуснат на свобода.



Окръжна прокуратура-Пловдив го привлече като обвиняем за това, че на 14.08.2025 г. в с. Белозем в условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи - сумата от 500 лева, от владението на 54-годишна жена, крупие в казино, с намерението противозаконно да ги присвои, като е употребил сила и заплашване.



На 14 август 2025 г., в с. Белозем, обл. Пловдив, към 2,40 часа, В.Г. влязъл в игрална зала - казино, където се намирала пострадалата 54-годишна жена. Тя работила като крупие и в това време била извадила от една от машините събраната сума от 500 лева. В.Г. се приближил към нея, облечен с черни дрехи, маска и ръкавици. Той заплашил с нож жената, взел парите и напуснал казиното. За случая бил подаден сигнал в полицията, като след проведени множество оперативно-издирвателни и процесуални действия В.Г. е установен на 3 септември 2025 г.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.