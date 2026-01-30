Тони Стойчева инициира среща с граждани

© Кметът на район "Западен“ Тони Стойчева кани жителите на ул. "Пепелаша“ на информационна среща.



Тя заедно със своя екип ще представи предстояща инвестиционна инициатива, свързана с благоустрояване на пространствата пред входовете на жилищните блокове с адреси: ул. "Пепелаша“ № 1, 3, 5, 7, 9 и 11, както и около жилищния блок с адреси: бул. "Пещерско шосе“ № 63–73. Ще бъдат обсъдени и начините на ползване на ново обособените паркоместа.



Срещата ще се проведе на 4 февруари 2026 г. (сряда) от 18:00 часа пред входа на жилищната сграда на ул. "Пепелаша“ № 5.