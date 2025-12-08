ЗАРЕЖДАНЕ...
|Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
През целия ден обаче няма да има вода в района на ул. "Генерал Колев". При ремонтните дейности там е прекъснат водопровод и сега се работи по отстраняване на аварията.
Повреди по водопроводната мрежа има на ул. "Стадион" № 1 и бул. "6-ти септември" № 38, на ул. "Димитър Талев" № 22 се е развалил пожарен хидрант, а на ул. "Д. Николаев" № 44 - водопроводно отклонение. Всички тези аварии ще бъдат отстранени най-късно до 16 часа, уверяват от ВиК - Пловдив.
