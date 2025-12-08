ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
Автор: Диана Бикова 13:24Коментари (0)552
© Фейсбук
Нарушено е водоподаването по високите етажи в Пловдив заради токов удар на електрическата мрежа на помпена станция "Север". Аварията трябва да бъде отстранена в рамките на час, предава Plovdiv24.bg.

През целия ден обаче няма да има вода в района на ул. "Генерал Колев". При ремонтните дейности там е прекъснат водопровод и сега се работи по отстраняване на аварията.

Повреди по водопроводната мрежа има на ул. "Стадион" № 1 и бул. "6-ти септември" № 38, на ул. "Димитър Талев" № 22 се е развалил пожарен хидрант, а на ул. "Д.  Николаев" № 44 - водопроводно отклонение. Всички тези аварии ще бъдат отстранени най-късно до 16 часа, уверяват от ВиК - Пловдив.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Специалисти оглеждат срутище на Бунарджика
09:36 / 08.12.2025
Млад мъж има нужда от помощ
10:21 / 08.12.2025
Обект в Пловдив още не е открит, а предстои ремонт на ремонта
09:12 / 08.12.2025
Засилено полицейско присъствие в Пловдив
08:33 / 08.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи за откриване на тежка б...
06:05 / 08.12.2025
Шофьор на "Порше" се призна за виновен, но другият водач - не
21:41 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Митьо Маринов остана сам
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
08:09 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Серия от трусове в Турция
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Студентски празник
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: