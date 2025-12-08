Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи

© Фейсбук Нарушено е водоподаването по високите етажи в Пловдив заради токов удар на електрическата мрежа на помпена станция "Север". Аварията трябва да бъде отстранена в рамките на час, предава Plovdiv24.bg.



През целия ден обаче няма да има вода в района на ул. "Генерал Колев". При ремонтните дейности там е прекъснат водопровод и сега се работи по отстраняване на аварията.



Повреди по водопроводната мрежа има на ул. "Стадион" № 1 и бул. "6-ти септември" № 38, на ул. "Димитър Талев" № 22 се е развалил пожарен хидрант, а на ул. "Д. Николаев" № 44 - водопроводно отклонение. Всички тези аварии ще бъдат отстранени най-късно до 16 часа, уверяват от ВиК - Пловдив.