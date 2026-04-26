Преди близо 48 часа Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува официалния списък с имената на народните представители, които ще съставят 52-ото Народно събрание. Изборните резултати от вота на 19 април очертават нова политическа реалност, в която коалиция "Прогресивна България“ разполага с мнозинство от 131 депутати. Plovdiv24.bg представя поименно 12-имата депутати, които ще представляват Пловдив-град в следващия парламент.

16 МИР - Пловдив-град

"Прогресивна България": Владимир Николов, Катя Стайкова, Петър Тодоров, Стефан Свиленов, Даниела Николова-Кършева, Нели Карабахчиева, Христо Симеонов

ГЕРБ–СДС: Бойко Борисов, Красимир Терзиев

ПП–ДБ: Асен Василев, Чило Попов

"Възраждане": Ангел Георгиев

Крайни резултати в Пловдив град

При 100% обработени протоколи в 16-та Районна избирателна комисия – Пловдив-град, политическата сила "Прогресивна България“ на Румен Радев е категоричен първенец сред избирателите в града, сочат окончателните данни от преброяването.

Коалицията печели 46,27% от гласовете на пловдивчани, което я поставя далеч пред останалите политически формации и ѝ осигурява убедителна преднина в градския вот.

На второ място се нарежда коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП–ДБ), която получава 16,40% подкрепа. Резултатът я позиционира значително зад първата политическа сила, но достатъчен за ясно изразено второ място в Пловдив-град.

Третата позиция е за управляващата на местно ниво коалиция ГЕРБ–СДС, която събира 13,15% от гласовете. Това я поставя на трето място в градската класация и показва чувствително изоставане спрямо водещите две политически формации.

След тях се нареждат "Възраждане“ с 4,67% и формацията "Сияние“ с 4,24%, които оформят групата на по-малките политически сили в града. Останалите участници в изборната надпревара остават с още по-ниски резултати, без съществено влияние върху подредбата в челото.