Тепе Джамборе и НГСЕИ продължават партньорството си и през 2026 година

© След силното си участие в Тепе Джамборе 2025, учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив (НГСЕИ) остават част от развитието на събитието и в следващото му издание.



Младите гримьори от гимназията се утвърдиха като значим елемент от визуалната среда на фестивала, допринасяйки не само за облика му, но и за усещането за общност и творческа енергия, което събитието създаде. Решението за продължаване на партньорството е резултат от професионална оценка и положителната обратна връзка от участници, гости и организатори.



Сътрудничеството съвпада с 50-годишния юбилей на гимназията. Повод, който подчертава дългогодишната ѝ роля в подготовката на млади професионалисти в сферата на изкуствата.



В този контекст организаторите отбелязват и любопитния факт, че Георги Алексиев, част от екипа зад Тепе Джамборе, е бивш възпитаник на гимназията. Именно с този пример показват приемствеността между поколенията и за връзката между образованието и реалната творческа практика.



"За мен това партньорство е естествен начин да подкрепим млади хора, които днес са в същата образователна среда, в която и аз съм получил своята основа", споделя с гордост Алексиев.



"Сътрудничеството между Тепе Джамборе и НГСЕИ е насочено към устойчиво развитие на младежките културни инициативи, като свързва образованието, практиката и реалната творческа среда.С признателност и към Община Пловдив, която е до нас във всяко едно отношение."



И през следващата 2026 година, Тепе Джамборе ще продължи да бъде спортното и културно събитие, което превръща Пловдив в пулсираща сцена на активен живот и културно изобилие. Участниците отново се впускат в незабравимо преживяване, което съчетава спорт и движение с обогатяващи културни и развлекателни спирки, подготвени от организаторите.



Всеки участник ще има свободата да премине по маршрута в собствен ритъм – да тича, да спре за миг, да се потопи в изкуство, музика или танц. Тепе Джамборе обединява спорт, култура и хората в едно незабравимо приключение! За следващото издание, организаторите обещават още повече концерти и танци, положителни емоции, незабравими спомени, и вълнуващи моменти. Очаквайте новини съвсем скоро!