ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Тепе Джамборе и НГСЕИ продължават партньорството си и през 2026 година
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)206
©
След силното си участие в Тепе Джамборе 2025, учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив (НГСЕИ) остават част от развитието на събитието и в следващото му издание.

Младите гримьори от гимназията се утвърдиха като значим елемент от визуалната среда на фестивала, допринасяйки не само за облика му, но и за усещането за общност и творческа енергия, което събитието създаде. Решението за продължаване на партньорството е резултат от професионална оценка и положителната обратна връзка от участници, гости и организатори.

Сътрудничеството съвпада с 50-годишния юбилей на гимназията. Повод, който подчертава дългогодишната ѝ роля в подготовката на млади професионалисти в сферата на изкуствата.

В този контекст организаторите отбелязват и любопитния факт, че Георги Алексиев, част от екипа зад Тепе Джамборе, е бивш възпитаник на гимназията. Именно с този пример показват приемствеността между поколенията и за връзката между образованието и реалната творческа практика.

"За мен това партньорство е естествен начин да подкрепим млади хора, които днес са в същата образователна среда, в която и аз съм получил своята основа", споделя с гордост Алексиев.

"Сътрудничеството между Тепе Джамборе и НГСЕИ е насочено към устойчиво развитие на младежките културни инициативи, като свързва образованието, практиката и реалната творческа среда.С признателност и към Община Пловдив, която е до нас във всяко едно отношение." 

И през следващата 2026 година, Тепе Джамборе ще продължи да бъде спортното и културно събитие, което превръща Пловдив в пулсираща сцена на активен живот и културно изобилие. Участниците отново се впускат в незабравимо преживяване, което съчетава спорт и движение с обогатяващи културни и развлекателни спирки, подготвени от организаторите.

Всеки участник ще има свободата да премине по маршрута в собствен ритъм – да тича, да спре за миг, да се потопи в изкуство, музика или танц. Тепе Джамборе обединява спорт, култура и хората в едно незабравимо приключение! За следващото издание, организаторите обещават още повече концерти и танци, положителни емоции, незабравими спомени, и вълнуващи моменти. Очаквайте новини съвсем скоро!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Руска рулетка по "Пещерско шосе"
12:06 / 14.12.2025
Шофьор по боксерки и чехли буквално остави без думи пътничка
08:52 / 14.12.2025
Хиляди изпълниха центъра на Пловдив
20:36 / 13.12.2025
Защо метрото в Пловдив е нереалистично решение?
18:05 / 13.12.2025
Уникален кадър разкрива Пловдивския панаир през 1954 г.
15:14 / 13.12.2025
Брутални дупки на натоварен път до Пловдив застрашават живота на ...
14:15 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Купа на България сезон 2025/2026
Масова стрелба на плаж в Австралия
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: