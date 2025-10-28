ИЗПРАТИ НОВИНА
"Тенис без граници" – благотворителен бинарен урок по спорт и английски език
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:30 / 28.10.2025
©
виж галерията
На 25 и 26 октомври учителите Таня Гънкова по физическо възпитание и спорт и Фани Пейчева по английски език и проведоха бинарен урок "Tennis Across Borders / Тенис без граници“ с ученици от 8. и 9. клас на Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“ – Пловдив.

Урокът продължи цели два дни и съчета спорт, чуждоезиково обучение и междукултурен обмен. Учениците усвояваха основни техники и правила на тениса, общуваха изцяло на английски език и имаха възможност да преживеят един различен, вдъхновяващ модел на учене чрез практика.

Инициативата беше осъществена благодарение на Александър и Виктория Тарашеви – българи, родени и израснали във Великобритания, които със собствени средства наемат тенис корт и осигуряват необходимото оборудване.

Александър (18 г.) и Виктория (14 г.) живеят в град Севъноукс, близо до Лондон, и учат в частно интернационално училище.

"Любимите ми предмети са икономика, математика и география. Обичам да играя тенис и да гледам футбол“, казва Александър.

"Обожавам да пея и да свиря на китара, а любимата ми храна са кебапченцата!“, усмихва се Виктория.

Александър вече няколко години провежда безплатни спортни занимания за свои връстници във Великобритания, а тази есен решава да направи същото и в България.

"Вярвам, че всички деца трябва да имат свободен достъп до спорта. Тенисът е скъп спорт, но всеки заслужава шанс да опита“, казва той.

Урокът се превърна в пример как образованието, спортът и добротворството могат да се обединят в обща кауза – да вдъхновят младите хора да бъдат активни, отворени към света и съпричастни.







