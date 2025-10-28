ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Тенис без граници" – благотворителен бинарен урок по спорт и английски език
Урокът продължи цели два дни и съчета спорт, чуждоезиково обучение и междукултурен обмен. Учениците усвояваха основни техники и правила на тениса, общуваха изцяло на английски език и имаха възможност да преживеят един различен, вдъхновяващ модел на учене чрез практика.
Инициативата беше осъществена благодарение на Александър и Виктория Тарашеви – българи, родени и израснали във Великобритания, които със собствени средства наемат тенис корт и осигуряват необходимото оборудване.
Александър (18 г.) и Виктория (14 г.) живеят в град Севъноукс, близо до Лондон, и учат в частно интернационално училище.
"Любимите ми предмети са икономика, математика и география. Обичам да играя тенис и да гледам футбол“, казва Александър.
"Обожавам да пея и да свиря на китара, а любимата ми храна са кебапченцата!“, усмихва се Виктория.
Александър вече няколко години провежда безплатни спортни занимания за свои връстници във Великобритания, а тази есен решава да направи същото и в България.
"Вярвам, че всички деца трябва да имат свободен достъп до спорта. Тенисът е скъп спорт, но всеки заслужава шанс да опита“, казва той.
Урокът се превърна в пример как образованието, спортът и добротворството могат да се обединят в обща кауза – да вдъхновят младите хора да бъдат активни, отворени към света и съпричастни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Едно от най-старите и предпочитани училища в Пловдив празнува 155...
21:22 / 28.10.2025
Гражданин: Светофарите в Пловдив създават големи задръствания, вм...
19:50 / 28.10.2025
Съветник: Единственият начин е общините "Родопи" и "Марица" да се...
16:59 / 28.10.2025
Иван Тотев: Дръзко, необмислено и нарушаващо интереса на пловдивч...
16:42 / 28.10.2025
Депутат от ГЕРБ предлага пагубни за Пловдив законови промени
16:28 / 28.10.2025
Пловдив стана първата и единствена община в България, сертифицира...
15:10 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS