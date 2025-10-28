ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Тенис без граници" – благотворителен бинарен урок по спорт и английски език
На 25 и 26 октомври учителите Таня Гънкова по физическо възпитание и спорт и Фани Пейчева по английски език и проведоха бинарен урок "Tennis Across Borders / Тенис без граници“ с ученици от 8. и 9. клас на Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“ – Пловдив.
Урокът продължи цели два дни и съчета спорт, чуждоезиково обучение и междукултурен обмен. Учениците усвояваха основни техники и правила на тениса, общуваха изцяло на английски език и имаха възможност да преживеят един различен, вдъхновяващ модел на учене чрез практика.
Инициативата беше осъществена благодарение на Александър и Виктория Тарашеви – българи, родени и израснали във Великобритания, които със собствени средства наемат тенис корт и осигуряват необходимото оборудване.
Александър (18 г.) и Виктория (14 г.) живеят в град Севъноукс, близо до Лондон, и учат в частно интернационално училище.
"Любимите ми предмети са икономика, математика и география. Обичам да играя тенис и да гледам футбол“, казва Александър.
"Обожавам да пея и да свиря на китара, а любимата ми храна са кебапченцата!“, усмихва се Виктория.
Александър вече няколко години провежда безплатни спортни занимания за свои връстници във Великобритания, а тази есен решава да направи същото и в България.
"Вярвам, че всички деца трябва да имат свободен достъп до спорта. Тенисът е скъп спорт, но всеки заслужава шанс да опита“, казва той.
Урокът се превърна в пример как образованието, спортът и добротворството могат да се обединят в обща кауза – да вдъхновят младите хора да бъдат активни, отворени към света и съпричастни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Не могат да осъдят пловдивчанина, рязал мантинела на АПИ
12:23 / 28.10.2025
Кметът на Минерални бани: Тормоз!
11:55 / 28.10.2025
Кметът на "Тракия": Монтирахме 19 нови стойки за велосипеди
10:39 / 28.10.2025
Кой владетел успява да присъедини Пловдив към пределите на Българ...
10:28 / 28.10.2025
Военни "превзеха" стадион "Пловдив", разположиха техника и автома...
09:23 / 28.10.2025
Пловдивчанка отиде до магазина с 20 хиляди лева, не помни къде ги...
08:36 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS