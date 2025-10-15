ИЗПРАТИ НОВИНА
Темелков: Това е първият сериозен инфраструктурен проект в Пловдив от години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:36
Пловдив направи дългоочаквана стъпка напред с реализирането на първия сериозен инфраструктурен проект от години насам. Продължението на булевард "Санкт Петербург“ беше одобрено днес от Общинския съвет и се очаква да реши част от проблемите с трафика в града, като същевременно да подпомогне развитието на ключови градски проекти.

Новата отсечка ще осигури директен достъп до новата Математическа гимназия и Ботаническата градина – два стратегически проекта, свързани с образованието и обогатяването на градската среда.

Освен това Общинският съвет подкрепи и проекта за изграждане на нова сграда на училище "Алеко Константинов“, която ще включва модерен физкултурен салон. Това е още една инвестиция в образованието и благополучието на децата в Пловдив.

Заместник-кметът на Община Пловдив Владимир Темелков изрази в социалните мрежи своята благодарност към общинските съветници, които подкрепиха проекта.

"Направихме стъпка в правилната посока – Пловдив да расте, да се развива и да гледа напред“, коментира Темелков.

Този проект се очаква да бъде важен фактор за дигитализацията, европейските политики, бизнес развитието и образованието в града, като демонстрира стратегическото мислене на общинската администрация.


