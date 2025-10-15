ЗАРЕЖДАНЕ...
|Темелков: Това е първият сериозен инфраструктурен проект в Пловдив от години
Новата отсечка ще осигури директен достъп до новата Математическа гимназия и Ботаническата градина – два стратегически проекта, свързани с образованието и обогатяването на градската среда.
Освен това Общинският съвет подкрепи и проекта за изграждане на нова сграда на училище "Алеко Константинов“, която ще включва модерен физкултурен салон. Това е още една инвестиция в образованието и благополучието на децата в Пловдив.
Заместник-кметът на Община Пловдив Владимир Темелков изрази в социалните мрежи своята благодарност към общинските съветници, които подкрепиха проекта.
"Направихме стъпка в правилната посока – Пловдив да расте, да се развива и да гледа напред“, коментира Темелков.
Този проект се очаква да бъде важен фактор за дигитализацията, европейските политики, бизнес развитието и образованието в града, като демонстрира стратегическото мислене на общинската администрация.
