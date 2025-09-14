ЗАРЕЖДАНЕ...
|Танцова сензация от Кавказ пристига за първи път в България, ще имат спектакъл и в Пловдив
През ноември българската публика ще има уникалната възможност за първи път да се потопи в магията на този ярък и емоционален спектакъл, вече покорил международната сцена. Постановката съчетава модерни танцови форми и ефектна акробатика с богатството на турския и кавказкия фолклор, превръщайки танца в общ език, който надскача граници и култури.
"Танцът на епохите“ разказва историята на човечеството чрез символи, предания и легендарни личности. На сцената оживяват пророкът Ной и библейският Потоп, мъдрецът Деде Коркут – пазителят на преданията, безстрашната царица Томирис, победила основателя на Персийската империя, както и Жълтата булка – героиня от народния песенен фолклор. Всеки танцов фрагмент е своеобразна картина, която пренася зрителя в различен културен и исторически контекст.
Спектакълът впечатлява не само с танца, но и с визията си: пищни костюми, вдъхновени от традиции и древни образци, светлинни ефекти и сценични преобразявания, които подсилват усещането за магия. Музикалният съпровод е внимателно подбран, за да подчертае духа на всяка епоха и да създаде връзка между миналото и настоящето.
"С този проект искахме да създадем универсално послание – изкуство, което да докосне хората независимо от тяхната култура и възраст. Танцът е език без граници и чрез него показваме величието на историята и силата на традициите,“ казва режисьорът и хореограф на трупата Серхат Турак.
"Танцът на епохите“ се изпълнява от трупа с повече от 80 професионални танцьори, акробати и музиканти. Подготовката им включва не само класическа и модерна хореография, но и задълбочено изучаване на регионални фолклорни танци. За да се постигне максимална автентичност, артистите се обучават от местни майстори и историци, което превръща всяка сцена в "живо платно“ от миналото.
През годините формацията е гостувала в над 40 страни – от САЩ и Франция до Япония и Китай – и навсякъде е посрещана с овации. Критиците често я наричат "сценична енциклопедия на културите“.
За нуждите на спектакъла са изработени повече от 1000 уникални костюма и аксесоара, вдъхновени от автентични тъкани, орнаменти и музейни образци, което придава изключителна визуална стойност на представлението.
Международни отличия
"Танцът на епохите“ и неговите създатели са удостоени с редица престижни награди, сред които:
Голямата награда за сценичен спектакъл на Международния фестивал за танцови театри в Анкара;
Отличие за най-добра хореография на фестивала "Dance Open“ в Санкт Петербург;
Награда на ЮНЕСКО за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство чрез сценични изкуства;
Множество отличия от европейски и азиатски фестивали, където спектакълът е обявяван за едно от най-вдъхновяващите танцови събития на съвремието.
"Танцът на епохите“ е спектакъл за цялото семейство – вдъхновяващ, завладяващ и вълнуващ. Той носи послания за красота, мъдрост и духовна сила, припомня ценността на културното наследство и силата на изкуството да обединява хората.
Кога и къде да посетите "Танцът на епохите“?
4.11. – София / Арена 8888 СОФИЯ
5.11. – Велико Търново / ДКС Васил Левски
6.11. – Шумен / Арена Шумен
7.11. – Варна / ДКС Варна
8.11. – Пловдив / зала С.И.Л.А.
