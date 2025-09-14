ИЗПРАТИ НОВИНА
Танцова сензация от Кавказ пристига за първи път в България, ще имат спектакъл и в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:59Коментари (0)376
©
Музика, светлини, акробатика и танц се преплитат в завладяваща хармония, за да създадат спектакъл, какъвто рядко се вижда. "Танцът на епохите“ не е просто сценично представление – това е истинско пътешествие през хилядолетията, което отвежда зрителя от митичните времена на древността чак до динамиката на модерния свят.

През ноември българската публика ще има уникалната възможност за първи път да се потопи в магията на този ярък и емоционален спектакъл, вече покорил международната сцена. Постановката съчетава модерни танцови форми и ефектна акробатика с богатството на турския и кавказкия фолклор, превръщайки танца в общ език, който надскача граници и култури.

"Танцът на епохите“ разказва историята на човечеството чрез символи, предания и легендарни личности. На сцената оживяват пророкът Ной и библейският Потоп, мъдрецът Деде Коркут – пазителят на преданията, безстрашната царица Томирис, победила основателя на Персийската империя, както и Жълтата булка – героиня от народния песенен фолклор. Всеки танцов фрагмент е своеобразна картина, която пренася зрителя в различен културен и исторически контекст.

Спектакълът впечатлява не само с танца, но и с визията си: пищни костюми, вдъхновени от традиции и древни образци, светлинни ефекти и сценични преобразявания, които подсилват усещането за магия. Музикалният съпровод е внимателно подбран, за да подчертае духа на всяка епоха и да създаде връзка между миналото и настоящето.

"С този проект искахме да създадем универсално послание – изкуство, което да докосне хората независимо от тяхната култура и възраст. Танцът е език без граници и чрез него показваме величието на историята и силата на традициите,“ казва режисьорът и хореограф на трупата Серхат Турак.

"Танцът на епохите“ се изпълнява от трупа с повече от 80 професионални танцьори, акробати и музиканти. Подготовката им включва не само класическа и модерна хореография, но и задълбочено изучаване на регионални фолклорни танци. За да се постигне максимална автентичност, артистите се обучават от местни майстори и историци, което превръща всяка сцена в "живо платно“ от миналото.

През годините формацията е гостувала в над 40 страни – от САЩ и Франция до Япония и Китай – и навсякъде е посрещана с овации. Критиците често я наричат "сценична енциклопедия на културите“.

За нуждите на спектакъла са изработени повече от 1000 уникални костюма и аксесоара, вдъхновени от автентични тъкани, орнаменти и музейни образци, което придава изключителна визуална стойност на представлението.

Международни отличия

"Танцът на епохите“ и неговите създатели са удостоени с редица престижни награди, сред които:

Голямата награда за сценичен спектакъл на Международния фестивал за танцови театри в Анкара;

Отличие за най-добра хореография на фестивала "Dance Open“ в Санкт Петербург;

Награда на ЮНЕСКО за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство чрез сценични изкуства;

Множество отличия от европейски и азиатски фестивали, където спектакълът е обявяван за едно от най-вдъхновяващите танцови събития на съвремието.

"Танцът на епохите“ е спектакъл за цялото семейство – вдъхновяващ, завладяващ и вълнуващ. Той носи послания за красота, мъдрост и духовна сила, припомня ценността на културното наследство и силата на изкуството да обединява хората.

Кога и къде да посетите "Танцът на епохите“?

4.11. – София / Арена 8888 СОФИЯ

5.11. – Велико Търново / ДКС Васил Левски

6.11. – Шумен / Арена Шумен

7.11. – Варна / ДКС Варна

8.11. – Пловдив / зала С.И.Л.А.







