Такова нещо досега никога не е имало в Природонаучния музей в Пловдив

© Пет екзотични живи корали, укрити в товарното помещение на пътнически автобус, бяха открити от митническите служби на граничния пункт "Капитан Андреево". Автобусът е пътувал от Турция за Северна Македония. Това е първият подобен случай в практиката на българските власти, съобщиха от Агенция "Митници".



Коралите са били намерени в багажното отделение, поставени в кутия и полиетиленови пликове. Един от шофьорите е признал, че те са негова собственост, но не е представил документи за произход. Поради липса на необходимата документация екземплярите са конфискувани, а водачът е санкциониран.



Живите корали са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където са осигурени подходящи условия.



"Пет са екземплярите. Един от тях беше загинал при транспортирането, най-вероятно заради понижаване на температурата. Още един не е в добро състояние, но има надежда да се възстанови, а останалите се чувстват чудесно", каза в "Денят започва" Огнян Тодоров - директор на Природонаучен музей - Пловдив.



Коралите са настанени в специално подготвени коралови аквариуми с контролирани условия.



"Поддръжката им е изключително сложна и изисква най-сериозно оборудване. За късмет, съвсем скоро изградихме нов съд за корали и те идват в точния момент", допълни Тодоров.



По думите му за първи път в Природонаучния музей постъпват живи конфискувани корали:



"Преди години сме получавали скелети от корали, както и други конфискувани животни – сред тях препариран лъв и голяма колекция от над 500 екземпляра паяци."



Търговията, вносът и износът на защитени видове се регулират от международната конвенция CITES.



"Тя изисква специални разрешителни както от страната износител, така и от Министерството на околната среда и водите у нас. Законът е еднакъв за институции и за частни лица", обясни Огнян Тодоров.



Според специалистите най-вероятно коралите са били закупени от търговски обект в Турция.



"Там има лицензирани магазини за корали, но преминаването им през граница без нужната документация е нарушение. Най-вероятно човекът не е знаел в каква ситуация ще попадне", коментира директорът на музея.



Не за първи път по българските граници се задържат корали, но за първи път те са живи.