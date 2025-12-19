ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Такова нещо досега никога не е имало в Природонаучния музей в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:38Коментари (0)568
©
Пет екзотични живи корали, укрити в товарното помещение на пътнически автобус, бяха открити от митническите служби на граничния пункт "Капитан Андреево". Автобусът е пътувал от Турция за Северна Македония. Това е първият подобен случай в практиката на българските власти, съобщиха от Агенция "Митници".

Коралите са били намерени в багажното отделение, поставени в кутия и полиетиленови пликове. Един от шофьорите е признал, че те са негова собственост, но не е представил документи за произход. Поради липса на необходимата документация екземплярите са конфискувани, а водачът е санкциониран.

Живите корали са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където са осигурени подходящи условия.

"Пет са екземплярите. Един от тях беше загинал при транспортирането, най-вероятно заради понижаване на температурата. Още един не е в добро състояние, но има надежда да се възстанови, а останалите се чувстват чудесно", каза в "Денят започва" Огнян Тодоров - директор на Природонаучен музей - Пловдив.

Коралите са настанени в специално подготвени коралови аквариуми с контролирани условия.

"Поддръжката им е изключително сложна и изисква най-сериозно оборудване. За късмет, съвсем скоро изградихме нов съд за корали и те идват в точния момент", допълни Тодоров.

По думите му за първи път в Природонаучния музей постъпват живи конфискувани корали:

"Преди години сме получавали скелети от корали, както и други конфискувани животни – сред тях препариран лъв и голяма колекция от над 500 екземпляра паяци."

Търговията, вносът и износът на защитени видове се регулират от международната конвенция CITES.

"Тя изисква специални разрешителни както от страната износител, така и от Министерството на околната среда и водите у нас. Законът е еднакъв за институции и за частни лица", обясни Огнян Тодоров.

Според специалистите най-вероятно коралите са били закупени от търговски обект в Турция.

"Там има лицензирани магазини за корали, но преминаването им през граница без нужната документация е нарушение. Най-вероятно човекът не е знаел в каква ситуация ще попадне", коментира директорът на музея.

Не за първи път по българските граници се задържат корали, но за първи път те са живи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мръсен въздух в Пловдив
08:09 / 19.12.2025
Откриват новата "магистрала" в Пловдив
05:45 / 19.12.2025
Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова...
22:40 / 18.12.2025
Отбелязваме 100 години журналистика в Пловдив
22:00 / 18.12.2025
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловд...
21:51 / 18.12.2025
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
17:46 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение
21:32 / 17.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
"Голямоконарско шосе"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: