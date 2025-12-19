ЗАРЕЖДАНЕ...
|Такова нещо досега никога не е имало в Природонаучния музей в Пловдив
Коралите са били намерени в багажното отделение, поставени в кутия и полиетиленови пликове. Един от шофьорите е признал, че те са негова собственост, но не е представил документи за произход. Поради липса на необходимата документация екземплярите са конфискувани, а водачът е санкциониран.
Живите корали са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където са осигурени подходящи условия.
"Пет са екземплярите. Един от тях беше загинал при транспортирането, най-вероятно заради понижаване на температурата. Още един не е в добро състояние, но има надежда да се възстанови, а останалите се чувстват чудесно", каза в "Денят започва" Огнян Тодоров - директор на Природонаучен музей - Пловдив.
Коралите са настанени в специално подготвени коралови аквариуми с контролирани условия.
"Поддръжката им е изключително сложна и изисква най-сериозно оборудване. За късмет, съвсем скоро изградихме нов съд за корали и те идват в точния момент", допълни Тодоров.
По думите му за първи път в Природонаучния музей постъпват живи конфискувани корали:
"Преди години сме получавали скелети от корали, както и други конфискувани животни – сред тях препариран лъв и голяма колекция от над 500 екземпляра паяци."
Търговията, вносът и износът на защитени видове се регулират от международната конвенция CITES.
"Тя изисква специални разрешителни както от страната износител, така и от Министерството на околната среда и водите у нас. Законът е еднакъв за институции и за частни лица", обясни Огнян Тодоров.
Според специалистите най-вероятно коралите са били закупени от търговски обект в Турция.
"Там има лицензирани магазини за корали, но преминаването им през граница без нужната документация е нарушение. Най-вероятно човекът не е знаел в каква ситуация ще попадне", коментира директорът на музея.
Не за първи път по българските граници се задържат корали, но за първи път те са живи.
