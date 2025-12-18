ЗАРЕЖДАНЕ...
|За първи път: Митничари откриха екзотични живи корали
На 14 декември 2025 г., около 19:30 часа, на пункта пристига автобус с чужда регистрация. В превозното средство пътували от Турция през България за Северна Македония 36 пътници, водачът и втори шофьор. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия в багажното отделение митническите служители откриват, скрита сред пътническите чанти, бяла кутия от стиропор. След отварянето на кутията в нея са установени 5 прозрачни полиетиленови плика, пълни с вода. Във всеки един от пликовете "плувал“ по един корал. Вторият шофьор заявил, че коралите са негови, но не е представил никакви документи за тях.
Коралите са задържани на основание Европейски регламент № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Закона за биологичното разнообразие. При извършената първоначална експертна справка, коралите са от пет различни вида и са с природозащитен статут.
Веднага след установяването на контрабандата коралите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, за да им бъдат осигурени подходящи условия.
На нарушителя с инициали Р.С. на 33 г. македонски гражданин, е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците.
През последните години митническите служители са предотвратили няколко опита за контрабанда на корали на различни митнически пунктове, но във всички тях коралите са били вкаменени.
