Световен шампион ще се включи във Велопохода на толерантността в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02Коментари (0)140
Водещият български състезател по лонгборд Павел Вълков подкрепи Велопохода на толерантността в Пловдив. Световният шампион по лонгборд танци за младежи до 16 г. и сребърен медалист от европейското за мъже от тази година ще участва в благотворителното събитие, което ще се проведе утре от 14.00 часа на Гребната база.

"Лонгбордът за мен е символ на свобода и удоволствие от движението. Искам да покажа, че няма бариери между нас – само различни начини да се движим. Всеки човек е уникален сам по себе си и трябва да оценяваме качествата на всеки един от нас", каза Вълков, който освен спортист е и художник и студент по рекламен дизайн.

"Радвам се, че имам възможността да се включа в Le Tour du Canal: Велопоходът на толерантността", добави той.

Фондация "Ела и ти", която е организатор на събитието, подава ръка на хората с увреждания с празник на движението, като очаква рекорден брой участници. Всеки ще може да направи толкова обиколки на трасето, колкото иска или успее. Важното е придвижването по гребната база да е на колела - с велосипеди, тротинетки, скейтбордове, ролери и т.н.

Велопоходът, организиран с подкрепата на Агенцията за хората с увреждания, е за всички. Хора с увреждания ще се придвижват с колички - самостоятелно или придружавани от приятели и доброволци. Заедно с тях са поканени всички, които имат желание.







Статистика: