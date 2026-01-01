ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплатата им
В Кодекса се казва, че общинските съветници трябва да спазват законите и конституцията на България. Трябва да бъдат безпристрастни и обективни с оглед на това, че представляват своите избиратели. Не трябва да се ръководят от лични или партийни интереси, а само от обществените. Дискриминацията е недопустима във всякакви форми.
Общинският съветник е длъжен да информира своите избиратели за случващото се на заседания. Все пак е забранено да се издава държавна, служебна или лична тайна. Той не трябва да извлича и лични облаги от поста, който заема, както и да не изпада във финансова зависимост, която да окаже влияние върху изпълнение на задълженията му.
Съветникът не трябва да получава и облаги от трети лица, а служебното положение трябва да се използва единствено и само в полза на пловдивчани. Той трябва да се отнася с уважение, толерантност и търпимост към своите колеги, граждани и общинската администрация. Конфликтът на интереси трябва да е уреден преди встъпването му в длъжност и полагането на клетвата. Когато има опасност от конфликт на интереси, той трябва да го обяви и а си направи отвод, ако разискваният въпрос засяга него или близките му.
Общинският съветник не може да получава подарък повече от 1/10 от месечното му възнаграждение.
Етичният кодекс на пловдивския общински съвет е засегнал и темата за облеклото, което трябва да е делово, официално, но се допускат дънки и спортно-елегантни обувки. По време на заседания общинският съветник не трябва да нарушава реда в залата, както и да прекъсва без основателна причина говорещия, да обижда, нагрубява и т.н. и като цяло да има непристойно поведение.
Нарушаващият правилник съветник може да бъде и санкциониран със забележка, отнемане на думата, отстраняване от заседания. Контролът по спазване на Етичния кодекс е предоставен на комисията по етика, която се произнася по сигнал, жалба или случка. Ако се установи умисъл и действително нарушаване на Етичния кодекс, комисията може да вземе решение да последващи действия към конкретния общински съветник, като го предупреди или порицае. Ако случаят го изисква, комисията може да уведоми и компетентни контролни органи за нарушенията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на млад...
17:30 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
15:22 / 01.01.2026
Атанас Кунчев, кмет на "Южен": Предстои пълна реконструкция на дв...
15:15 / 01.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS