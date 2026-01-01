ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплатата им
Автор: Данислава Вълкова 19:11Коментари (0)773
©
Общинските съветници гласуват етичен кодекс, който да спазват в качеството си на избраници на народа, информира Plovdiv24.bg. Работната комисия, съставена от 10 на брой общински съветници от различни групи, е подготвила и изпратила до председателя Атанас Узунов проект на документа. Той е качен на страницата на общината и в рамките на 30 дни ще бъде обект на предложения от страна на гражданите и заинтересованите лица. До момента в Пловдив не е имало етичен кодекс и общинските съветници са действали по свое усмотрение и лична съвест. След новите промени и изисквания в ЗМСМА обаче такъв документ е необходимо да бъде приет и да се спазва от бащиците.

В Кодекса се казва, че общинските съветници трябва да спазват законите и конституцията на България. Трябва да бъдат безпристрастни и обективни с оглед на това, че представляват своите избиратели.  Не трябва да се ръководят от лични или партийни интереси, а само от обществените. Дискриминацията е недопустима във всякакви форми. 

Общинският съветник е длъжен да информира своите избиратели за случващото се на заседания. Все пак е забранено да се издава държавна, служебна или лична тайна. Той не трябва да извлича и лични облаги от поста, който заема, както и да не изпада във финансова зависимост, която да окаже влияние върху изпълнение на задълженията му.

Съветникът не трябва да получава и облаги от трети лица, а служебното положение трябва да се използва единствено и само в полза на пловдивчани. Той трябва да се отнася с уважение, толерантност и търпимост към своите колеги, граждани и общинската администрация. Конфликтът на интереси трябва да е уреден преди встъпването му в длъжност и полагането на клетвата. Когато има опасност от конфликт на интереси, той трябва да го обяви и  а си направи отвод, ако разискваният въпрос засяга него или близките му.

Общинският съветник не може да получава подарък повече от 1/10 от месечното му възнаграждение.

Етичният кодекс на пловдивския общински съвет е засегнал и темата за облеклото, което трябва да е делово, официално, но се допускат дънки и спортно-елегантни обувки. По време на заседания общинският съветник не трябва да нарушава реда в залата, както и да прекъсва без основателна причина говорещия, да обижда, нагрубява и т.н. и като цяло да има непристойно поведение.

Нарушаващият правилник съветник може да бъде и санкциониран със забележка, отнемане на думата, отстраняване от заседания. Контролът по спазване на Етичния кодекс е предоставен на комисията по етика, която се произнася по сигнал, жалба или случка. Ако се установи умисъл и действително нарушаване на Етичния кодекс, комисията може да вземе решение да последващи действия към конкретния общински съветник, като го предупреди или порицае. Ако случаят го изисква, комисията може да уведоми и компетентни контролни органи за нарушенията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на млад...
17:30 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
15:22 / 01.01.2026
Атанас Кунчев, кмет на "Южен": Предстои пълна реконструкция на дв...
15:15 / 01.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: