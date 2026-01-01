Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплатата им

© Общинските съветници гласуват етичен кодекс, който да спазват в качеството си на избраници на народа, информира Plovdiv24.bg. Работната комисия, съставена от 10 на брой общински съветници от различни групи, е подготвила и изпратила до председателя Атанас Узунов проект на документа. Той е качен на страницата на общината и в рамките на 30 дни ще бъде обект на предложения от страна на гражданите и заинтересованите лица. До момента в Пловдив не е имало етичен кодекс и общинските съветници са действали по свое усмотрение и лична съвест. След новите промени и изисквания в ЗМСМА обаче такъв документ е необходимо да бъде приет и да се спазва от бащиците.



В Кодекса се казва, че общинските съветници трябва да спазват законите и конституцията на България. Трябва да бъдат безпристрастни и обективни с оглед на това, че представляват своите избиратели. Не трябва да се ръководят от лични или партийни интереси, а само от обществените. Дискриминацията е недопустима във всякакви форми.



Общинският съветник е длъжен да информира своите избиратели за случващото се на заседания. Все пак е забранено да се издава държавна, служебна или лична тайна. Той не трябва да извлича и лични облаги от поста, който заема, както и да не изпада във финансова зависимост, която да окаже влияние върху изпълнение на задълженията му.



Съветникът не трябва да получава и облаги от трети лица, а служебното положение трябва да се използва единствено и само в полза на пловдивчани. Той трябва да се отнася с уважение, толерантност и търпимост към своите колеги, граждани и общинската администрация. Конфликтът на интереси трябва да е уреден преди встъпването му в длъжност и полагането на клетвата. Когато има опасност от конфликт на интереси, той трябва да го обяви и а си направи отвод, ако разискваният въпрос засяга него или близките му.



Общинският съветник не може да получава подарък повече от 1/10 от месечното му възнаграждение.



Етичният кодекс на пловдивския общински съвет е засегнал и темата за облеклото, което трябва да е делово, официално, но се допускат дънки и спортно-елегантни обувки. По време на заседания общинският съветник не трябва да нарушава реда в залата, както и да прекъсва без основателна причина говорещия, да обижда, нагрубява и т.н. и като цяло да има непристойно поведение.



Нарушаващият правилник съветник може да бъде и санкциониран със забележка, отнемане на думата, отстраняване от заседания. Контролът по спазване на Етичния кодекс е предоставен на комисията по етика, която се произнася по сигнал, жалба или случка. Ако се установи умисъл и действително нарушаване на Етичния кодекс, комисията може да вземе решение да последващи действия към конкретния общински съветник, като го предупреди или порицае. Ако случаят го изисква, комисията може да уведоми и компетентни контролни органи за нарушенията.