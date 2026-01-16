ИЗПРАТИ НОВИНА
Съветници: Има ли контрол общината върху състоянието на мостовете в Пловдив?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:44Коментари (0)628
©
За липса на системен контрол и техническо обследване на мостовете в Пловдив поставят въпроси общинските съветници от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ Добромира Костова, Йоно Чепилски и Владимир Славенски. В официално питане до кмета Костадин Димитров те настояват за конкретни данни относно поддръжката, състоянието и безопасността на ключовите мостови съоръжения в града.

"Пловдив не може да си позволи да подценява риска, когато става дума за съоръжения, по които всеки ден минават десетки хиляди души. Не можем да разчитаме само на визуална преценка или на късмет“, заявяват съветниците.

Питането е провокирано не само от липсата на публична информация, но и от масовия протест на 10 декември, когато хиляди пловдивчани блокираха Панаирния мост. Присъствието на толкова хора върху едно съоръжение за продължителен период повдигна логичния въпрос – дали конструкцията е технически обезпечена за подобно натоварване?

Общинските съветници поставят няколко ключови въпроса:

Извършвани ли са през последните 5 години технически обследвания или оценки на носимоспособността на мостовете? Кои съоръжения са обхванати, кога и от кого?

Съществува ли актуален регистър на мостовете и техните технически характеристики?

Констатирани ли са проблеми, ограничения или рискове, и какви конкретни действия са предприети?

Какви са процедурите за реакция при установен риск – включително сигнализация и информиране на гражданите?

"Искаме да знаем – има ли Община Пловдив ясен план за действие, ако конструктивен проблем наложи спешни мерки?“, подчертават вносителите.

Съгласно действащото законодателство, включително Закона за движението по пътищата и Закона за пътищата, общините са длъжни да обследват и поддържат пътните съоръжения в техническа изправност. Именно тук, според съветниците, се наблюдава сериозен дефицит на отчетност и превенция.

"Нито на сайта на общината, нито в публичното пространство има достъпна информация кога за последно е правена проверка на съоръжения като Панаирния мост, Асеновградския надлез или другите натоварени участъци. Това е недопустимо“, категорични са от ПП–ДБ.

Очаква се отговор от кмета до следващото заседание на Общинския съвет. Съветниците настояват той да бъде публичен, конкретен и придружен с реални данни – не с общи уверения.







