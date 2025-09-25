Sunblinds с концерт в Пловдив

© Одеон



Събитието е с вход свободен и е част от Културния календар на Пловдив и музикалния форум "Музика от вековете“ (Music of the Ages).



Групата Sunblinds е създадена през 2021 г. в София. Групата свири мелодичен инди рок. През юни 2025 г. издава дебютен албум с лейбъла Miracle of Bravery и глобална дистрибуция от Believe Music. Има участия на SPIKE Bulgarian Music Showcase и Sofar Sounds Sofia, а това лято Sunblinds стана първата българска група на сцената на Summerfest в Милуоки, САЩ.



Съставът на групата включва: Петър Уейви (вокал, китара), Калоян Стоянов (китара), Йордан Чипев (бас), Благовест Захариев (барабани