Съдът в Пловдив поряза Емили и сие

© Plovdiv24.bg Окръжен съд Пловдив поряза желанието на инфлуенсърите Чеченеца, Емили Тротинетката и Тошо Куката да бъдат признати за невинни и потвърди присъдите, наложени от първоинстанционния съд, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Припомняме, че миналата година Емили, Куката и Чеченеца бяха осъдени за извършването на непристойни действия и публичното унижение на Денислав Делчев в един от пловдивските молове.



Всички те бяха осъдени да платят глоби от по 2 хиляди лева, но бяха оправдани, че са извършили действието с изключителен цинизъм. Всички те трябваше да заплатят и разноските по делото.



Инфлуенсърите счетоха, че наказанието им е голямо и през юли обжалваха решението. Те пожелаха да бъдат признати за невинни или поне глобата им да бъде намалена.



Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.