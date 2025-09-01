ИЗПРАТИ НОВИНА
Съдът в Пловдив поряза Емили и сие
Автор: Ивет Калчишкова 16:53
© Plovdiv24.bg
Окръжен съд Пловдив поряза желанието на инфлуенсърите Чеченеца, Емили Тротинетката и Тошо Куката да бъдат признати за невинни и потвърди присъдите, наложени от първоинстанционния съд, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Припомняме, че миналата година Емили, Куката и Чеченеца бяха осъдени за извършването на непристойни действия и публичното унижение на Денислав Делчев в един от пловдивските молове.

Всички те бяха осъдени да платят глоби от по 2 хиляди лева, но бяха оправдани, че са извършили действието с изключителен цинизъм. Всички те трябваше да заплатят и разноските по делото.

Инфлуенсърите счетоха, че наказанието им е голямо и през юли обжалваха решението. Те пожелаха да бъдат признати за невинни или поне глобата им да бъде намалена.

Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


10.07.2025 Емили Тротинетката с първо интервю, след като се оперира и стана жена
07.11.2024 Куката за Денислав: Измамник, помияр
05.11.2024 Чеченеца и сие получиха присъдите си! Куката: Да е жив и здрав съдията
05.11.2024 Стефчо Автографа три часа чака подпис от Емили Тротинетката
16.07.2024 Чеченеца предаде флашка с 25 видеа и снимки на съда като доказателства, призовават още свидетели
20.05.2024 Пак не осъдиха Тротинетката, Куката и Чеченеца
