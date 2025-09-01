ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Съдът в Пловдив поряза Емили и сие
Припомняме, че миналата година Емили, Куката и Чеченеца бяха осъдени за извършването на непристойни действия и публичното унижение на Денислав Делчев в един от пловдивските молове.
Всички те бяха осъдени да платят глоби от по 2 хиляди лева, но бяха оправдани, че са извършили действието с изключителен цинизъм. Всички те трябваше да заплатят и разноските по делото.
Инфлуенсърите счетоха, че наказанието им е голямо и през юли обжалваха решението. Те пожелаха да бъдат признати за невинни или поне глобата им да бъде намалена.
Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 100
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Нова придобивка в пловдивско училище
16:36 / 01.09.2025
Стотици шофьори от Пловдивска област ще бъдат неприятно изненадан...
16:07 / 01.09.2025
Фалстарт на делото срещу Петър Чернев
14:36 / 01.09.2025
Стела съди Петър за домашно насилие и над нея
16:47 / 01.09.2025
Прокурор обясни защо делото "Адриан" започва отначало
13:54 / 01.09.2025
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив: Имаше ...
13:45 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS